„Voices of Spirit“: Wenn Sänger die Stadt erobern

Klingende Namen bei den Meisterklassen

Traditionell lockt zur Festivaleröffnung die lange Nacht der Chöre im Landhaushof (bei Schlechtwetter in der Stadtpfarrkirche) beziehungsweise quer durch die Altstadt. Diesem ersten Kennenlernen folgen nicht nur die Meisterklassen, für die heuer u. a. Jazzstar Simone Kopmajer, Komponist Eriks Ešenvalds sowie die Dirigenten Jan Schumacher und Tori Longdon gewonnen wurden, sondern täglich Konzerte mit den unterschiedlichsten Chören.