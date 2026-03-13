„Voices of Spirit“: Wenn Sänger die Stadt erobern

Von 13. bis 17. Mai verwandelt sich Graz in ein Meer aus Stimmen. Das Festival „Voices of Spirit“ bringt nicht nur internationale Chöre, sondern auch bekannte Chorleiter, Dirigenten und Sänger als Leiter diverser Meisterklassen in die Stadt – und verbreitet viel Lebensfreude.
Musik auf besondere Weise erlebbar machen, das ist das Ziel des Grazer Chorfestivals „Voices of Spirit“. Und so stehen nicht nur hochkarätige Konzerte auf dem Programm, sondern auch Meisterklassen mit renommierten Musikern und viele musikalische Begegnungen.
Klingende Namen bei den Meisterklassen
Traditionell lockt zur Festivaleröffnung die lange Nacht der Chöre im Landhaushof (bei Schlechtwetter in der Stadtpfarrkirche) beziehungsweise quer durch die Altstadt. Diesem ersten Kennenlernen folgen nicht nur die Meisterklassen, für die heuer u. a. Jazzstar Simone Kopmajer, Komponist Eriks Ešenvalds sowie die Dirigenten Jan Schumacher und Tori Longdon gewonnen wurden, sondern täglich Konzerte mit den unterschiedlichsten Chören.
So warten am 14. Mai (Christi Himmelfahrt) um 11 Uhr eine Messe mit dem a-Capella-Chor aus Tulln in der Grazer Mariahilferkirche und am Abend das offizielle Eröffnungskonzert mit allen teilnehmenden Chören sowie eine anschließende Gala mit dem Vocalforum Graz, dem Chor der Slowenischen Philharmonie und dem Streichorchester des Fux-Konservatoriums im Stefaniensaal.
Erfreulich ist, dass heuer wieder besonders viele Jugendchöre mit von der Partie sind, daneben aber auch hochkarätige Profis aus aller Welt. Alle gemeinsam kann man zum Finale erleben – in einer feierlichen Messe im Dom am 17. Mai.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.