Grazer Chorfestival

„Voices of Spirit“: Wenn Sänger die Stadt erobern

Steiermark
13.03.2026 04:49
Der Kammerchor des Johann-Joseph-Fux-Konservatoriums ist mehrfach zu hören.
Der Kammerchor des Johann-Joseph-Fux-Konservatoriums ist mehrfach zu hören.(Bild: Peter Purgar)
Porträt von Michaela Reichart
Von Michaela Reichart

Von 13. bis 17. Mai verwandelt sich Graz in ein Meer aus Stimmen. Das Festival „Voices of Spirit“ bringt nicht nur internationale Chöre, sondern auch bekannte Chorleiter, Dirigenten und Sänger als Leiter diverser Meisterklassen in die Stadt – und verbreitet viel Lebensfreude.

Musik auf besondere Weise erlebbar machen, das ist das Ziel des Grazer Chorfestivals „Voices of Spirit“. Und so stehen nicht nur hochkarätige Konzerte auf dem Programm, sondern auch Meisterklassen mit renommierten Musikern und viele musikalische Begegnungen.

Klingende Namen bei den Meisterklassen
Traditionell lockt zur Festivaleröffnung die lange Nacht der Chöre im Landhaushof (bei Schlechtwetter in der Stadtpfarrkirche) beziehungsweise quer durch die Altstadt. Diesem ersten Kennenlernen folgen nicht nur die Meisterklassen, für die heuer u. a. Jazzstar Simone Kopmajer, Komponist Eriks Ešenvalds sowie die Dirigenten Jan Schumacher und Tori Longdon gewonnen wurden, sondern täglich Konzerte mit den unterschiedlichsten Chören.

Jazzstar Simone Kopmajer leitet eine Meisterklasse.
Jazzstar Simone Kopmajer leitet eine Meisterklasse.(Bild: Andreas Müller)

So warten am 14. Mai (Christi Himmelfahrt) um 11 Uhr eine Messe mit dem a-Capella-Chor aus Tulln in der Grazer Mariahilferkirche und am Abend das offizielle Eröffnungskonzert mit allen teilnehmenden Chören sowie eine anschließende Gala mit dem Vocalforum Graz, dem Chor der Slowenischen Philharmonie und dem Streichorchester des Fux-Konservatoriums im Stefaniensaal.

Erfreulich ist, dass heuer wieder besonders viele Jugendchöre mit von der Partie sind, daneben aber auch hochkarätige Profis aus aller Welt. Alle gemeinsam kann man zum Finale erleben – in einer feierlichen Messe im Dom am 17. Mai.

Steiermark
13.03.2026 04:49
Steiermark

