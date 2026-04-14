Benko: Former Chancellor Gusenbauer’s lavish payments

In December 2008, Alfred Gusenbauer made a swift transition: from Ballhausplatz to René Benko’s Signa empire, where milk and honey were to flow for the then “freshly retired” former chancellor. Starting in February 2009, the former SPÖ federal party leader was appointed as a Benko advisor with a chancellor’s salary of around 280,000 euros per year—for about one week of work per month. Gusenbauer’s salary was soon to increase significantly.