Much more than just well-known
Benko: Former Chancellor Gusenbauer’s lavish payments
Former Chancellor Alfred Gusenbauer apparently received significantly more money from the Signa empire of billionaire bankrupt René Benko than previously known. Partly as a private individual, partly through his company. The “Krone” reveals confidential documents.
In December 2008, Alfred Gusenbauer made a swift transition: from Ballhausplatz to René Benko’s Signa empire, where milk and honey were to flow for the then “freshly retired” former chancellor. Starting in February 2009, the former SPÖ federal party leader was appointed as a Benko advisor with a chancellor’s salary of around 280,000 euros per year—for about one week of work per month. Gusenbauer’s salary was soon to increase significantly.
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