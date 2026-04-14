Bitter! Deshalb fällt GAK-Kapitän wochenlang aus

Allzu groß war der Frust beim GAK nach der knappen 0:1-Niederlage nicht. Und dass BW Linz die WSG Tirol mit 5:0 abschoss, tangierte auch eher wenig. „Die Ergebnisse von den anderen Spielen und Mannschaften dürfen uns nicht beeinflussen. Wir schauen nur auf uns.“ Darum sieht Sportchef Tino Wawra auch weder einen Zwei-, Drei- oder Vierkampf gegen den Abstieg. „Für uns bleibt es ein Einkampf. Wenn wir unsere Leistung zu 100 Prozent bringen, können wir im unteren Play-off jeden schlagen. Sind es ein paar weniger, dann reicht es nicht. Und in Altach waren es leider keine 100 Prozent.“