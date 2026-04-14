Bitter! Deshalb fällt GAK-Kapitän wochenlang aus

Sportlich läuft es beim GAK aktuell ganz gut. Mit drei Siegen aus den ersten vier Spielen im unteren Play-off erarbeitete sich der Klub einen Polster von sechs Punkten auf Schlusslicht BW Linz. Dazu wurde die Vertragsoption bei Abwehrchef Donovan Pines gezogen. Doch auf eine andere Stütze muss Trainer Ferdl Feldhofer länger verzichten.
Allzu groß war der Frust beim GAK nach der knappen 0:1-Niederlage nicht. Und dass BW Linz die WSG Tirol mit 5:0 abschoss, tangierte auch eher wenig. „Die Ergebnisse von den anderen Spielen und Mannschaften dürfen uns nicht beeinflussen. Wir schauen nur auf uns.“ Darum sieht Sportchef Tino Wawra auch weder einen Zwei-, Drei- oder Vierkampf gegen den Abstieg. „Für uns bleibt es ein Einkampf. Wenn wir unsere Leistung zu 100 Prozent bringen, können wir im unteren Play-off jeden schlagen. Sind es ein paar weniger, dann reicht es nicht. Und in Altach waren es leider keine 100 Prozent.“
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