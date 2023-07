Keine Olympia-Einladungen an Russland und Belarus

Ein Jahr vor Beginn der Olympischen Spiele in Paris haben die Organisatoren am Mittwoch die Einladung an die Sportlerinnen und Sportler ausgesprochen bzw. inklusive dem ÖOC an insgesamt 203 nationale olympische Komitees herausgegeben. Russland und das verbündete Belarus bekamen im Zuge des Angriffskrieges gegen die Ukraine vorerst keine Einladung, wie das IOC im Vorfeld schon angekündigt hatte. Darüber soll zu einem späteren Zeitpunkt entschieden werden.