Nach tollem Debüt lebt der Traum von den Play-offs

Mit seinem Pick an fünfter Position stellte David Reinbacher 2023 die rot-weiß-rote Bestmarke von Legende Thomas Vanek aus dem Jahr 2003 ein, erklärte: „Ich will so schnell wie möglich in der NHL spielen.“ Doch bis zu seinem Debüt musste sich der Hohenemser knapp drei Jahre gedulden. In der Nacht auf Montag schlug endlich die große Stunde, lief der Verteidiger erstmals für die Montreal Canadiens auf. Ein Einstand nach Maß: Beim 4:1-Sieg bei den New York Islanders schickte der 21-Jährige vor 16.918 Zuschauern in der 37. Minute vom eigenen Drittel aus Teamkollegen Alex Newhook auf die Reise, der im Konter eiskalt zum 3:0 vollendete.