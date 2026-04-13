Nach tollem Debüt lebt der Traum von den Play-offs

Als ingesamt zehnter Österreicher lief David Reinbacher in der NHL, der größten Eishockeyliga der Welt, auf. Der 21-Jährige feierte mit seinen Montreal Canadiens einen 4:1-Sieg, lieferte einen Assist – und darf sich nun sogar berechtigte Hoffnungen auf die Play-offs machen.
Mit seinem Pick an fünfter Position stellte David Reinbacher 2023 die rot-weiß-rote Bestmarke von Legende Thomas Vanek aus dem Jahr 2003 ein, erklärte: „Ich will so schnell wie möglich in der NHL spielen.“ Doch bis zu seinem Debüt musste sich der Hohenemser knapp drei Jahre gedulden. In der Nacht auf Montag schlug endlich die große Stunde, lief der Verteidiger erstmals für die Montreal Canadiens auf. Ein Einstand nach Maß: Beim 4:1-Sieg bei den New York Islanders schickte der 21-Jährige vor 16.918 Zuschauern in der 37. Minute vom eigenen Drittel aus Teamkollegen Alex Newhook auf die Reise, der im Konter eiskalt zum 3:0 vollendete.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.