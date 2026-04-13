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Reinbacher überzeugte

Nach tollem Debüt lebt der Traum von den Play-offs

Eishockey
13.04.2026 12:30
Reinbacher schnupperte erstmals NHL-Luft.
Reinbacher schnupperte erstmals NHL-Luft.(Bild: AFP/BRUCE BENNETT)
Porträt von Christian Reichel
Von Christian Reichel

Als ingesamt zehnter Österreicher lief David Reinbacher in der NHL, der größten Eishockeyliga der Welt, auf. Der 21-Jährige feierte mit seinen Montreal Canadiens einen 4:1-Sieg, lieferte einen Assist – und darf sich nun sogar berechtigte Hoffnungen auf die Play-offs machen. 

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Mit seinem Pick an fünfter Position stellte David Reinbacher 2023 die rot-weiß-rote Bestmarke von Legende Thomas Vanek aus dem Jahr 2003 ein, erklärte: „Ich will so schnell wie möglich in der NHL spielen.“ Doch bis zu seinem Debüt musste sich der Hohenemser knapp drei Jahre gedulden. In der Nacht auf Montag schlug endlich die große Stunde, lief der Verteidiger erstmals für die Montreal Canadiens auf. Ein Einstand nach Maß: Beim 4:1-Sieg bei den New York Islanders schickte der 21-Jährige vor 16.918 Zuschauern in der 37. Minute vom eigenen Drittel aus Teamkollegen Alex Newhook auf die Reise, der im Konter eiskalt zum 3:0 vollendete.

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