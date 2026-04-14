„Höhen und Tiefen“: Gritsch beendet Zusammenarbeit

ÖSV-Läuferin Franziska Gritsch beendet nur wenige Wochen nach Saisonende die Zusammenarbeit mit ihrem Ski-Ausrüster.
Die 29-Jährige machte das Aus selbst öffentlich: „Vielen Dank an Blizzard-Tecnica für die Unterstützung und das Vertrauen in den letzten zwei Jahren, sowohl in den Höhen als auch in den Tiefen.“
Und weiter: „Jetzt, wo diese Reise zu Ende geht, bin ich dankbar für die Erfahrung.“
Nur zwei Jahre Zusammenarbeit
Gritsch war erst zur Saison 2024/25 von Head zu Blizzard-Tecnica gewechselt. Seither arbeitete sie eng mit der Marke zusammen, während sie parallel dazu ihr privates Trainingsprogramm absolvierte. Seit ihrer Beziehung mit Trainer Florian Stengg trainiert die ÖSV-Athletin in einem eigenen Team.
Neuer Ausrüster offen
Mit welchem Ausrüster Gritsch künftig an den Start gehen wird, ist derzeit noch nicht bekannt.
In der abgelaufenen Ski-Saison reichte es für Gritsch nur zu sechs Top-30-Plätzen, keiner davon in den Top Ten.
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