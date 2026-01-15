Vorteilswelt
„Nur zum Spaß“

Alisha Lehmann postet exklusive Inhalte für Fans

Fußball International
15.01.2026 15:45
Alisha Lehmann hat sich auf Fanvue angemeldet.
Alisha Lehmann hat sich auf Fanvue angemeldet.(Bild: Fanvue/alishalehmann7)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

„Hey, ich habe mich entschieden, das hier auszuprobieren – nur zum Spaß“, schreibt Alisha Lehmann in der Bio ihres Fanvue-Accounts. Auf der Plattform will der Schweizer Fußball-Star exklusive Inhalte mit seinen Followern teilen. 

Gegen ein kostenpflichtiges Abonnement auf der Plattform bekommt man fortan private Fotos und Videos von Lehmann zu sehen. „Ich werde Fotos von Shootings, Selfies, Workout-Content und massenhaft Einblicke hinter die Kulissen posten“, kündigt die Schweizerin in ihrer Account-Beschreibung an. 

Lehmanns Fanvue-Profil
Lehmanns Fanvue-Profil(Bild: Fanvue/alishalehmann7)

Lehmann wolle ihren Fans die Chance geben, ihr näher so zu kommen. „Ich werde mein Bestes geben, all eure Nachrichten zu beantworten, so die Como-Spielerin.

