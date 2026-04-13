Hit-Sieger strahlte mit der Sonne um die Wette

Im Gegensatz zur Vorwoche mussten die Austria-Fohlen beim zweiten Hitspiel in Folge ohne große Hilfe von der Kampfmannschaft auskommen. Und das rächte sich in Lamprechtshausen bei Kaiserwetter vor 300 Schaulustigen prompt. In Minute zwei verwertete Ralph Geisler ein Lindner-Zuspiel zur Führung. Zehn Minuten später erhöhte der Topscorer der Heimischen nach Ecke von Lorenz David auf 2:0. „Wir haben am Anfang starkes Pressing gespielt. Die haben die erst 30 Minuten nicht gewusst, was los ist“, schilderte Sektionsleiter Claus Spöcklberger im Nachgang.