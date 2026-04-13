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Hit-Sieger strahlte mit der Sonne um die Wette

Salzburg: Sport-Nachrichten
13.04.2026 04:00
Ralph Geisler (li.) gelang gegen Leader Austria 1b ein Hattrick
Ralph Geisler (li.) gelang gegen Leader Austria 1b ein Hattrick(Bild: FUSSBALL-IMPRESSIONEN VOM SALZBURGER UNTERHAUS)
Porträt von Walter Hofbauer
Von Walter Hofbauer

So einen klaren Ausgang hatte wohl niemand erwartet. Anders als im Vorjahr, als Austria Salzburg 1b Lamprechtshausen bei der Einweihung des neuen Vereinsheims und Sauwetter in die Suppe gespuckt hatte, fertigten die Flachgauer den Tabellenführer der 1. Klasse Nord diesmal klar mit 4:0 ab.

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Im Gegensatz zur Vorwoche mussten die Austria-Fohlen beim zweiten Hitspiel in Folge ohne große Hilfe von der Kampfmannschaft auskommen. Und das rächte sich in Lamprechtshausen bei Kaiserwetter vor 300 Schaulustigen prompt. In Minute zwei verwertete Ralph Geisler ein Lindner-Zuspiel zur Führung. Zehn Minuten später erhöhte der Topscorer der Heimischen nach Ecke von Lorenz David auf 2:0. „Wir haben am Anfang starkes Pressing gespielt. Die haben die erst 30 Minuten nicht gewusst, was los ist“, schilderte Sektionsleiter Claus Spöcklberger im Nachgang.

Nach einem Lindner-Stangentreffer und einer Parade von Gästegoalie Sekanina gegen Kapitän Arbinger kam es quasi mit dem Pausenpfiff noch besser, denn Geisler markierte einen lupenreinen Hattrick. „Es ist genauso gelaufen, wie man es sich wünscht“, grinste Spöcklberger. Geisler hatte schon in der Vorwoche bei St. Georgen dreimal genetzt und hält als bester Schütze seines Teams bei 16 Saisontreffern. Acht davon gelangen ihm in den jüngsten drei Spielen.

Zitat Icon

Kann man sich nicht besser wünschen. Das Wetter hat mitgespielt, wir haben eine tolle Mannschaft und Kameradschaft!

L‘hausen-Sektionsleiter Claus Spöcklberger war rundum zufrieden

Nach der Pause nahm die Gala der Hausherren ihren Lauf. Nach kurz abgespieltem David-Freistoß fixierte Arbinger den 4:0-Endstand (54.). „Benno kann es einfach, er findet immer eine Lücke. Besser könnte ich es auch nicht“, urteilte der Sektionsleiter. Als Alemic auf Austria-Seite kurz darauf die Ampelkarte sah, war das Spiel entschieden.

Weiß (10; rechts) schnürte beim 5:0 der Reserve einen Viererpack in 18 Minuten.
Weiß (10; rechts) schnürte beim 5:0 der Reserve einen Viererpack in 18 Minuten.(Bild: Fußball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus)

Damit nahmen die Heimischen einen Riesenschritt in Sachen Aufstiegskampf. Wie bereits bekannt, wird Austria 1b als Amateure in die 1. Landesliga eingegliedert. Vor Lamprechtshausen liegen aktuell nur die Kuchl Juniors, die beste Nicht-1b-Mannschaft steigt aber mit auf. Verfolger Elsbethen lag bei den Grünau Juniors auf Kurs Richtung Niederlage, glich ein 0:2 aber noch spät aus und liegt fünf Zähler hinten. 

Rückkehr nach 20 Jahren möglich, Reserve auf Titelkurs
Doch nicht nur die „Erste“ der Flachgauer, die nach knapp 20 Jahren in die 2. Landesliga zurückkehren könnte, hat große Pläne. Denn anschließend geigte auch die Reserve auf, fertigte Verfolger Adnet mit 5:0 ab und führt die Liga souverän mit acht Zählern Vorsprung an. „Wir strahlen also mit der Sonne um die Wette“, hatte Spöcklberger gut lachen.

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