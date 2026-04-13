So verlief der WAC-Einstand von Coach Silberberger

Der WAC ist auch bei der Premiere seines neuen Trainers Thomas Silberberger nicht auf die Siegerstraße zurückgekehrt. Die Kärntner kamen am Samstag in der Bundesliga über ein 0:0 gegen die SV Ried nicht hinaus und sind nach elf Pflichtspielen ohne vollen Erfolg als Vorletzter weiter in Abstiegsnöten. Die Highlights der Partie sehen Sie in Kooperation mit Sky Sport Austria hier ...