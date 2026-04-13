Das war die Linzer 5:0-Torshow gegen WSG Tirol

Blau-Weiß Linz darf im Abstiegskampf der Bundesliga auf eine Aufholjagd hoffen. Die Linzer zeigten am Samstag mit einer 5:0-Gala gegen die chancenlose WSG Tirol ihre Klasse und liegen nur noch zwei Zähler hinter dem kriselnden WAC am Tabellenende. Die Highlights der Partie sehen Sie in Kooperation mit Sky Sport Austria hier ...