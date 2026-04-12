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„Es ist voll cool“

Falch und Meißl holen sich ersten Slalom-Titel

Ski Alpin
12.04.2026 13:54
(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Natalie Falch und Christoph Meißl sind erstmals Staatsmeister im Slalom. Bei den österreichischen Alpinski-Meisterschaften auf der Reiteralm setzte sich die Tirolerin am Sonntag deutlich vor Kathrin Stock und Julia Flatscher durch, der Tagessieg ging an die Kroatin Leona Popovic. Der Salzburger Meißl siegte vor Joshua Sturm (+0,19 Sek.) und Adrian Pertl (+0,88 Sek.).

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„Es ist voll cool – mein erster Titel! Die Bedingungen waren zwar etwas schwierig, aber für die Jahreszeit eigentlich sensationell. Es ist einfach mega, mit Weltklasse-Fahrern unterwegs zu sein - da kann man extrem viel mitnehmen. So ein Staatsmeistertitel am Ende der Saison gibt mir richtig viel Selbstvertrauen. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Saison und gehe mit einem guten Gefühl in die Sommerpause. Genau das will ich jetzt mitnehmen“, so Natalie Falch.

Natalie Falch
Natalie Falch(Bild: GEPA)

Der Salzburger Christoph Meißl überzeugte mit zwei starken Läufen und setzte sich vor dem Tiroler Joshua Sturm (+0,19 Sek.) und dem Kärntner Adrian Pertl (+0,88 Sek.) durch.

Christoph Meißl
Christoph Meißl(Bild: GEPA pictures)

„Es ist echt brutal cool. Ein super Tag, richtig gut ausgenutzt, einfach ein Traum. Ich habe mir gedacht: die Basics sauber fahren und Vollgas geben – ohne Zurückhaltung. Das ist mir heute richtig gut gelungen. Zwei gute Läufe, genau darauf kommt’s an. Dieser Abschluss ist wahnsinnig cool. Es hätte nicht besser laufen können, ich bin super glücklich. Die Bedingungen waren zwar schwierig, vor allem im zweiten Durchgang – da war es schon ein Runterkämpfen. Aber für die Zeit war es echt noch gut“, freut sich Christoph Meißl.

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