Falch und Meißl holen sich ersten Slalom-Titel

„Es ist echt brutal cool. Ein super Tag, richtig gut ausgenutzt, einfach ein Traum. Ich habe mir gedacht: die Basics sauber fahren und Vollgas geben – ohne Zurückhaltung. Das ist mir heute richtig gut gelungen. Zwei gute Läufe, genau darauf kommt’s an. Dieser Abschluss ist wahnsinnig cool. Es hätte nicht besser laufen können, ich bin super glücklich. Die Bedingungen waren zwar schwierig, vor allem im zweiten Durchgang – da war es schon ein Runterkämpfen. Aber für die Zeit war es echt noch gut“, freut sich Christoph Meißl.