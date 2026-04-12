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Vor Steirer-Duell

Warum Sturm Spaß macht, Hartberg investieren soll

Fußball National
12.04.2026 10:00
Elias Havel (l.) und die Hartberger gastieren Sonntag in Graz bei Sturm um Arjan Malic.
Elias Havel (l.) und die Hartberger gastieren Sonntag in Graz bei Sturm um Arjan Malic.(Bild: GEPA)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Im Steirer-Duell der Meistergruppe der Bundesliga ist am Sonntag richtig Feuer drin. Einerseits, weil Sturm zuletzt die Hoffnungen der Fans auf den dritten Meistertitel in Folge „anzündete“, andererseits, weil auf Gegner Hartberg richtungsweisende Entscheidungen abseits des Feldes warten. Eine Kolumne von „Steirerkrone“-Experte Mario Haas. 

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Sturm rührte zuletzt in Wien die Werbetrommel für das Steirer-Duell. Hinten stand man beim 2:0 gegen Rapid bombensicher, nach vorne hin trat man dominant auf – auch ohne einen Otar Kiteishvili sah man, dass sich die Spieler am Feld immer besser verstehen. Unter Fabio Ingolitsch ist ein Ruck durch die Mannschaft gegangen. Es hat Zeit gebraucht, bis sich SEINE Mannschaft findet, aber diese Spieler dürfte der Coach mittlerweile gefunden haben. Geht‘s in der Tonart weiter, ist man drauf und dran, eine richtig starke Mannschaft zu stellen. Nicht schlecht!

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