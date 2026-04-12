Warum Sturm Spaß macht, Hartberg investieren soll

Sturm rührte zuletzt in Wien die Werbetrommel für das Steirer-Duell. Hinten stand man beim 2:0 gegen Rapid bombensicher, nach vorne hin trat man dominant auf – auch ohne einen Otar Kiteishvili sah man, dass sich die Spieler am Feld immer besser verstehen. Unter Fabio Ingolitsch ist ein Ruck durch die Mannschaft gegangen. Es hat Zeit gebraucht, bis sich SEINE Mannschaft findet, aber diese Spieler dürfte der Coach mittlerweile gefunden haben. Geht‘s in der Tonart weiter, ist man drauf und dran, eine richtig starke Mannschaft zu stellen. Nicht schlecht!