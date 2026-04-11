Ex-Rallye-Champ Mörtl hat endlich einen Nachfolger

Bei Wagners Sieg bei der 48. Lavanttal-Rallye gab es viele Ausfälle der Favoriten. Ein Lavanttaler Co-Pilot brach sich bei einem heftigen Crash zwei Rippen. Der junge Kärntner Maximilian Lichtenegger profitierte, wurde bei seiner ersten Heimrallye gleich auf Anhieb Dritter.
Lang, lang ist’s her! Der letzte Kärntner, der es bei einem Rallye-Staatsmeisterschaftslauf aufs Podium geschafft hatte, war Ex-Champ Achim Mörtl im Jahr 2006. Jetzt, 20 Jahre später hat er endlich einen Nachfolger!
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