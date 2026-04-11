Ex-Rallye-Champ Mörtl hat endlich einen Nachfolger

Bei Wagners Sieg bei der 48. Lavanttal-Rallye gab es viele Ausfälle der Favoriten. Ein Lavanttaler Co-Pilot brach sich bei einem heftigen Crash zwei Rippen. Der junge Kärntner Maximilian Lichtenegger profitierte, wurde bei seiner ersten Heimrallye gleich auf Anhieb Dritter.