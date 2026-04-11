Darum findet Sturms Jungstar den Derby-Gegner cool

In der Meistergruppe kann Sturm Sonntag (14.30) gegen Hartberg den Vier-Punkte-Vorsprung an der Ligaspitze wieder herstellen. Im direkten Vergleich mit dem weiß-grünen Rivalen in den Top-Sechs ist es in Liebenau gut möglich, dass mit den Einheimischen Hödl, Weinhandl, Vallci, Koller (Sturm) sowie Heil, Wilfinger, Kainz oder Schopp (Hartberg) so viele Steirer wie lange nicht am Feld stehen. Die „Krone“ pickte ein Duo heraus.
Okay, wenn man alle Augen zudrückt, dann geht Jacob Peter Hödl als Hartberger durch. Sturms Jungspund ist dort geboren. „Meine Mutter hat damals in Weiz gewohnt, daher bin ich in Hartberg auf die Welt gekommen. Bis ich drei war, haben wir in Weiz gelebt. Danach sind wir nach Graz gezogen. Ich kann mich erinnern, dass ich in Hartberg oft im Schwimmbad war, das ist dort nicht schlecht“, schmunzelt der 19-Jährige, der dem TSV erst das zweite Mal als Gegner gegenübersteht. Beim 1:0-Heimsieg im September spielte „JP“ 61 Minuten, beim 1:0-Sieg Ende November war der U21-Teamspieler ohne Einsatz im Kader.
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