Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Steirer-Hit

Darum findet Sturms Jungstar den Derby-Gegner cool

Fußball National
11.04.2026 20:00
Jacob Peter Hödl mauserte sich bei Sturm im Frühjahr zum Stammspieler.
Jacob Peter Hödl mauserte sich bei Sturm im Frühjahr zum Stammspieler.(Bild: Sepp Pail)
Porträt von Burghard Enzinger
Porträt von Volker Silli
Von Burghard Enzinger und Volker Silli

In der Meistergruppe kann Sturm Sonntag (14.30) gegen Hartberg den Vier-Punkte-Vorsprung an der Ligaspitze wieder herstellen. Im direkten Vergleich mit dem weiß-grünen Rivalen in den Top-Sechs ist es in Liebenau gut möglich, dass mit den Einheimischen Hödl, Weinhandl, Vallci, Koller (Sturm) sowie Heil, Wilfinger, Kainz oder Schopp (Hartberg) so viele Steirer wie lange nicht am Feld stehen. Die „Krone“ pickte ein Duo heraus.

0 Kommentare

Okay, wenn man alle Augen zudrückt, dann geht Jacob Peter Hödl als Hartberger durch. Sturms Jungspund ist dort geboren. „Meine Mutter hat damals in Weiz gewohnt, daher bin ich in Hartberg auf die Welt gekommen. Bis ich drei war, haben wir in Weiz gelebt. Danach sind wir nach Graz gezogen. Ich kann mich erinnern, dass ich in Hartberg oft im Schwimmbad war, das ist dort nicht schlecht“, schmunzelt der 19-Jährige, der dem TSV erst das zweite Mal als Gegner gegenübersteht. Beim 1:0-Heimsieg im September spielte „JP“ 61 Minuten, beim 1:0-Sieg Ende November war der U21-Teamspieler ohne Einsatz im Kader.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball National
11.04.2026 20:00
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM

Gelesen

Kommentiert
Politik
Cobra schießt Kanzler-Limousine auf Autobahn ab
115.934 mal gelesen
An seinem Dienstauto entstand Sachschaden, der Bundeskanzler blieb unverletzt (Archivbild) 
Innenpolitik
Kickl soll zu Ostern mit FlixBus in Ukraine reisen
109.441 mal gelesen
Die Freiheitlichen hatten sich darüber echauffiert, dass die Ukrainer auf Steuerzahler-Kosten ...
Gericht
Afghanische Familien müssen Österreich verlassen
107.656 mal gelesen
Auch eine alleinerziehende Mutter blitzte beim VwGH ab (Symbolbild).
Innenpolitik
Kickl soll zu Ostern mit FlixBus in Ukraine reisen
2477 mal kommentiert
Die Freiheitlichen hatten sich darüber echauffiert, dass die Ukrainer auf Steuerzahler-Kosten ...
Außenpolitik
Sind Orbáns Tage gezählt? Das sagen die Umfragen
1465 mal kommentiert
Orbán kämpft aktuell um sein politisches Überleben.
Wirtschaft
Energieschock: Experten fordern härteres Sparpaket
1312 mal kommentiert
Laut WIFO-Chef Gabriel Felbermayr fehlen Milliarden – Österreich steht damit neuerlich vor einem ...
Mehr Fußball National
Bundesliga im Ticker
LIVE: Blau-Weiß Linz führt gegen WSG Tirol
Krone Plus Logo
Steirer-Hit
Darum findet Sturms Jungstar den Derby-Gegner cool
Bundesliga
Altach beendet Siegesserie des GAK
Gegen Ried
WAC kann auch mit Neo-Coach nicht gewinnen
Zweite Liga
Rückschläge für die Admira und den FAC
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf