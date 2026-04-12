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Preisgeld-König

Summen der Ski-Stars sind international ein Klacks

Ski Alpin
12.04.2026 07:16
(Bild: GEPA)
Porträt von Alexander Hofstetter
Von Alexander Hofstetter

Mit den Slaloms bei den österreichischen Meisterschaften auf der Reiteralm geht heute der Ski-Winter endgültig zu Ende. Eine Saison, in der es mit den Olympia-Medaillen unbezahlbare Trophäen zu erobern gab. Aber wer cashte am meisten ab?

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Die ANtrowrt ist ekien große Überraschugn: Natürlich Marco Odermatt. Der Schweizer Gigant sicherte sich mit seinem nächsten Triumphzug durch den Weltcup 741.254 Euro. Dahinter folgt US-Siegesmaschine Mikaela Shiffrin mit 615.167 Euro. Von den rot-weiß-roten Assen streiften Julia Scheib (340.942 Euro) und Vincent Kriechmayr (247.205 Euro) am meisten ein.

Prevc casht bei Adlern ab
Bei den Skispringern war der slowenische Überflieger Domen Prevc mit 540.085 Euro auch beim Preisgeld in einer eigenen Liga unterwegs, auf Platz zwei landete der Österreicher Daniel Tschofenig mit 212.067 Euro. Zweifelsohne sehr nette Summen! 

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