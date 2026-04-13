Ilzer verrät: „Er war immer ein Vorbild für mich!“

Das Verhältnis der beiden besserte sich rasch! „Was ich an einer solchen Persönlichkeit, wie es Adi ist, schätze, ist, dass er sich dann mit mir an einen Tisch setzt und mir von seinen Erfahrungen erzählt“, Ilzer weiter. „Wir haben viele Stunden über Fußball und über das Leben diskutiert. Ich habe ganz viele wertvolle Tipps und Erfahrungen von Adi bekommen. Das hilft natürlich, weil er diese Schritte alle schon vorausgegangen ist. Aus erster Hand diese Erfahrungen zu bekommen und seine Einschätzungen zu hören, ist für mich sehr wertvoll gewesen. Dafür bin ich Adi Hütter sehr dankbar.“