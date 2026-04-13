Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Start war nicht gut

Ilzer verrät: „Er war immer ein Vorbild für mich!“

Fußball International
13.04.2026 13:23
Christian Ilzer
Christian Ilzer(Bild: AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

„Er war immer ein Vorbild für mich“, verriet Hoffenheim-Trainer Christian Ilzer in der Sky-Sendung „Talk & Tore“ und meinte damit Adi Hütter. Dabei verlief der Start in eine langjährige Freundschaft gar nicht gut! 

0 Kommentare

Ilzer: „Wir hatten keinen guten gemeinsamen Start. Er hat sich wahrscheinlich gedacht, was ich da will und wer ich bin.“ Die Rede ist von Ilzers Anfängen als Co-Trainer von Bruno Friesenbichler. „Wir waren ein aggressives Trainerteam“, grinst Sturms Meistermacher – ohne ins Detail gehen zu wollen. „Aber wir haben uns das schnell ausgeredet“, so Hütter.

(Bild: Kronen Zeitung)

Hier können Sie die Sportkrone-App im Google Play Store downloaden.
Hier können Sie die Sportkrone-App via App Store downloaden.

Das Verhältnis der beiden besserte sich rasch! „Was ich an einer solchen Persönlichkeit, wie es Adi ist, schätze, ist, dass er sich dann mit mir an einen Tisch setzt und mir von seinen Erfahrungen erzählt“, Ilzer weiter. „Wir haben viele Stunden über Fußball und über das Leben diskutiert. Ich habe ganz viele wertvolle Tipps und Erfahrungen von Adi bekommen. Das hilft natürlich, weil er diese Schritte alle schon vorausgegangen ist. Aus erster Hand diese Erfahrungen zu bekommen und seine Einschätzungen zu hören, ist für mich sehr wertvoll gewesen. Dafür bin ich Adi Hütter sehr dankbar.“ 

Adi Hütter
Adi Hütter(Bild: GEPA)

„Er ist ein wirklich toller Trainer geworden“
Und der ehemalige Trainer von Monaco, Gladbach, Frankfurt und Salzburg gab das Lob auch gerne zurück. „Chris zeigt, dass man nicht unbedingt Profi-Fußballer gewesen sein musste, um eine tolle Trainerkarriere hinzulegen. Das Spektrum, das sich Chris als Konditionstrainer, Co-Trainer, Chef-Trainer angeeignet hat, ist weit mehr als ich es konnte. Was er schon über Jahre geleistet hat, ist top. Er hat Salzburg mit einem tollen Fußball in der Bundesliga als Meister abgelöst und setzt das jetzt auch in Hoffenheim um. Das ist schon beeindruckend. Er ist ein wirklich toller Trainer geworden!“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
13.04.2026 13:23
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Götterdämmerung in Ungarn: Orbán ist Geschichte!
696.369 mal gelesen
Die politische Ära von Viktor Orbán in Ungarn ist Geschichte.
Politik
Cobra schießt Kanzler-Limousine auf Autobahn ab
176.243 mal gelesen
An seinem Dienstauto entstand Sachschaden, der Bundeskanzler blieb unverletzt (Archivbild) 
Innenpolitik
Kickl soll zu Ostern mit FlixBus in Ukraine reisen
118.556 mal gelesen
Die Freiheitlichen hatten sich darüber echauffiert, dass die Ukrainer auf Steuerzahler-Kosten ...
Außenpolitik
Götterdämmerung in Ungarn: Orbán ist Geschichte!
8164 mal kommentiert
Die politische Ära von Viktor Orbán in Ungarn ist Geschichte.
Innenpolitik
ÖVP: „Kickls Freund Orbán krachend abgewählt“
1467 mal kommentiert
Ungarns Ex-Ministerpräsident Viktor Orbán und FPÖ-Chef Herbert Kickl
Außenpolitik
Der „neue Orbán“ steht vor einer Herkulesaufgabe
1366 mal kommentiert
Mehr Fußball International
Start war nicht gut
Ilzer verrät: „Er war immer ein Vorbild für mich!“
„Krone oder Kasperl“
„Sie lassen Alaba nicht spielen!“ Kasperl für Real
25 Jahre Haft drohen
Prozess um Maradonas Tod wird neu aufgerollt
„Coole Sache“
Jetzt ist‘s fix! Peter Stöger hat einen neuen Job
In der Nähe von London
Harry Kane baut Luxus-Villa für 23 Millionen Euro
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf