Ilzer verrät: „Er war immer ein Vorbild für mich!“

„Er war immer ein Vorbild für mich“, verriet Hoffenheim-Trainer Christian Ilzer in der Sky-Sendung „Talk & Tore“ und meinte damit Adi Hütter. Dabei verlief der Start in eine langjährige Freundschaft gar nicht gut!
Ilzer: „Wir hatten keinen guten gemeinsamen Start. Er hat sich wahrscheinlich gedacht, was ich da will und wer ich bin.“ Die Rede ist von Ilzers Anfängen als Co-Trainer von Bruno Friesenbichler. „Wir waren ein aggressives Trainerteam“, grinst Sturms Meistermacher – ohne ins Detail gehen zu wollen. „Aber wir haben uns das schnell ausgeredet“, so Hütter.
Das Verhältnis der beiden besserte sich rasch! „Was ich an einer solchen Persönlichkeit, wie es Adi ist, schätze, ist, dass er sich dann mit mir an einen Tisch setzt und mir von seinen Erfahrungen erzählt“, Ilzer weiter. „Wir haben viele Stunden über Fußball und über das Leben diskutiert. Ich habe ganz viele wertvolle Tipps und Erfahrungen von Adi bekommen. Das hilft natürlich, weil er diese Schritte alle schon vorausgegangen ist. Aus erster Hand diese Erfahrungen zu bekommen und seine Einschätzungen zu hören, ist für mich sehr wertvoll gewesen. Dafür bin ich Adi Hütter sehr dankbar.“
„Er ist ein wirklich toller Trainer geworden“
Und der ehemalige Trainer von Monaco, Gladbach, Frankfurt und Salzburg gab das Lob auch gerne zurück. „Chris zeigt, dass man nicht unbedingt Profi-Fußballer gewesen sein musste, um eine tolle Trainerkarriere hinzulegen. Das Spektrum, das sich Chris als Konditionstrainer, Co-Trainer, Chef-Trainer angeeignet hat, ist weit mehr als ich es konnte. Was er schon über Jahre geleistet hat, ist top. Er hat Salzburg mit einem tollen Fußball in der Bundesliga als Meister abgelöst und setzt das jetzt auch in Hoffenheim um. Das ist schon beeindruckend. Er ist ein wirklich toller Trainer geworden!“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.