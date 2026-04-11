„Sehr cool!“ Marco Schwarz holt den nächsten Titel

Bürgler: „Es ist sehr cool, dass ich meinen zweiten Titel im Riesentorlauf holen konnte – das ist sehr befreiend und stimmt mich positiv. Das heutige Ergebnis hat meine Motivation für die kommenden Wochen, in denen noch Skitests anstehen, natürlich ordentlich gesteigert. Die Bedingungen waren trotz des gestrigen Regens und der warmen Temperaturen richtig gut. Ich möchte diesen Schwung mitnehmen, um mich optimal auf die kommende Saison vorzubereiten.“