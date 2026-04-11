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Bürgler fängt Raich ab

„Sehr cool!“ Marco Schwarz holt den nächsten Titel

Ski Alpin
11.04.2026 14:18
Marco Schwarz
Marco Schwarz(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Marco Schwarz und Viktoria Bürger sind neue Riesentorlauf-Staatsmeister. Bürgler siegte auf der Reiteralm vor Leonie Raich (+0,43 Sek.) und Franziska Gritsch (+0,69). Schwarz, der bereits im Super-G zugeschlagen hatte, verwies Joshua Sturm (+0,36) und Stefan Brennsteiner (+0,44) auf die weiteren Plätze.

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„Dass ich nach dem gestrigen Super-G heute im Riesentorlauf gleich nachlegen konnte, ist natürlich sehr cool und ein gelungener Abschluss der Saison“, freute sich Schwarz und gestand: „Das Niveau war heute sehr hoch und dadurch hat der Titel einen entsprechend großen Stellenwert für mich.“

Joshua Sturm
Joshua Sturm(Bild: GEPA pictures)

Zumal zur Halbzeit noch Joshua Sturm in Front gelegen war. Aber Schwarz, der bereits am Vortag den Super-G gewonnen hatte, setzte sich am Ende mit 0,36 Sekunden Vorsprung durch und feierte damit seinen insgesamt sechsten österreichischen Meistertitel.

Viktoria Bürgler
Viktoria Bürgler(Bild: Christof Birbaumer)

Heißer Kampf auch bei Damen
Bei den Damen führte nach dem ersten Lauf die Tirolerin Leonie Raich vor Viktoria Bürgler und Franziska Gritsch. In einem spannenden zweiten Durchgang konnte die Salzburgerin Bürgler noch einmal zulegen, Raich abfangen und sicherte sich damit ihren zweiten österreichischen Meistertitel.

(Bild: Kronen Zeitung)

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Bereits vor zwei Jahren hatte sie auf der Reiteralm ihren Premierentitel gefeiert. Leonie Raich fehlten am Ende 0,43 Sekunden auf die Siegerin, Franziska Gritsch belegte mit einem Rückstand von 0,69 Sekunden Rang drei.

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Bürgler: „Es ist sehr cool, dass ich meinen zweiten Titel im Riesentorlauf holen konnte – das ist sehr befreiend und stimmt mich positiv. Das heutige Ergebnis hat meine Motivation für die kommenden Wochen, in denen noch Skitests anstehen, natürlich ordentlich gesteigert. Die Bedingungen waren trotz des gestrigen Regens und der warmen Temperaturen richtig gut. Ich möchte diesen Schwung mitnehmen, um mich optimal auf die kommende Saison vorzubereiten.“

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