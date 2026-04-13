Bei VSV-Sieg: Polizeieinsatz in der Drittelpause

Gemischte Gefühle verursacht die neue Spielstätte des Wiener FV bei den Floorballern des VSV! Am Samstag setzte man sich in der „PAHO“-Halle zwar mit 4:3 nach Penaltyschießen durch, stellte in der „Best of five“-Finalserie auf 1:0, musste aber Verluste einstecken.