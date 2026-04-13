„Sie lassen Alaba nicht spielen!“ Kasperl für Real

Eine neue Folge von „Krone oder Kasperl“! Diesmal Themen in der Sendung bei Michael Fally und Alex Hofstetter: das Wiener Derby, der Meisterkampf, Arsenal Londons Nervenflattern, die heiße Phase in der Champions League, die nächste „Krone“-Show mit Andi Herzog und Toni Polster am Mittwoch in Hallein und die Performances von Lilli Tagger und Anastasia Potapova (alles im Video oben).