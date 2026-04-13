Tour of Austria in fünf Etappen von Graz nach Wien

Sieben österreichische Teams fordern Auslandsrennställe

Von den 22 antretenden Teams kommen sieben aus Österreich. Neben den Continental-Rennställen Feld am See, Hrinkow, Schwingshandl, Vorarlberg, Tirol und WSA wird erstmals seit 2004 auch ein österreichisches Nationalteam dabei sein. In diesem werden voraussichtlich die Red-Bull-Profis Alexander Hajek und Sebastian Putz vertreten sein. Für Dauerbrenner Riccardo Zoidl gerät die heurige Auflage zur Abschiedsvorstellung, der Routinier möchte mit seinem Hrinkow-Team Akzente setzen. „Wir wollen offensiv in die Rundfahrt gehen. In der Gesamtwertung wird es sicher schwierig, aber wir wollen uns mit einer aktiven Fahrweise gut präsentieren“, sagte der 2013 als bisher letzter Österreicher beim Heimrennen siegreiche Oberösterreicher zur APA.