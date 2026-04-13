Vier HLA-Viertelfinalisten ++ EM-Ticket für Ladies

Mit den JAGS aus Bad Vöslau, Hard, Ferlach und Linz qualifizieren sich gleich vier Teams zwei Runden vor Ablauf der Grunddurchganges für das Viertelfinale. In „Handball – Das Magazin“ sprechen Moderator Martin Grasl und „Krone“-Redakteur Christian Mayerhofer über die nach wie vor vorhandene Spannung im Oberhaus, die Paarungen in den ÖHB-Cup-Finals Ende April sowie die erfolgreiche EM-Qualifikatin des ösetrreichischen Handball-Frauen-Nationalteams.