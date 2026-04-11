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„Herzloses Spektakel“

Zwei tote Pferde bei populärem Rennen in England

Sport-Mix
11.04.2026 16:43
Zwei Pferde mussten nach Stürzen eingeschläfert werden.
Zwei Pferde mussten nach Stürzen eingeschläfert werden.(Bild: AFP/PAUL ELLIS)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Das populäre englische Pferderennen Grand National in Aintree im Norden Liverpools hat heuer erneut für Negativschlagzeilen gesorgt. Zwei Pferde mussten nach Stürzen bei den Bewerben am Freitag bzw. Samstag eingeschläfert werden. 

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Am Freitag lief das betroffene Tier Gold Dancer nach einem Sturz an der letzten Hürde noch als Sieger ins Ziel, wo schließlich von Tierärzten ein Bruch des Rückgrats festgestellt wurde. Die britische Pferderennbehörde kündigte Untersuchungen an.

(Bild: EPA/ADAM VAUGHAN)

„Jahr für Jahr müssen wir mit ansehen, wie in Aintree Pferde für die Unterhaltung der Menschen und um der billigen Wetten willen sterben. Leider ist Gold Dancer das jüngste Opfer dieses herzlosen Spektakels, das jeglichem Tierschutz zuwiderläuft“, erklärte die britische Organisation „League Against Cruel Sports“ (Liga gegen grausame Sportarten) in einem Statement.

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