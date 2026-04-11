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Frontalzusammenstoß: Zwei Verletzte in Villach

Kärnten
11.04.2026 15:08
Einsatzkräfte von drei Wehren, Rotes Kreuz, RK1-Helikopterteam und Polizei standen im Einsatz.
Einsatzkräfte von drei Wehren, Rotes Kreuz, RK1-Helikopterteam und Polizei standen im Einsatz.(Bild: HFW Villach feuerwehr-villach.at)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Weit verstreute Teile zweier Wracks, ausgetretene Betriebsmittel und zwei Verletzte: Ein schwerer Frontalunfall hatte sich Samstag in Villach zugetragen. Zahlreiche Einzelkräfte rückten aus.

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Schwerer Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person lautete die ursprüngliche Einsatzmeldung, welche die Hauptfeuerwache Villach Samstag gegen 9.30 Uhr erreichte. Mit der örtlich zuständigen FF Möltschach und der FF Pogöriach rückten die Einsatzkräfte aus.

Auf der B86 Villacher Straße im Villacher Stadtteil Warmbad waren zwei Fahrzeuge nahezu frontal miteinander kollidiert. Die Feuerwehren konnten jedoch rasch Entwarnung geben: „Glücklicherweise war keine Person in den Fahrzeugen eingeklemmt“, berichtet Harald Geissler, der Kommandant der Hauptfeuerwache Villach.

Zwei Teams des Roten Kreuzes übernahmen die Erstversorgung der beiden verletzten Personen. Kurze Zeit später landete der Notarzthubschrauber RK1 an der Unfallstelle.

Die Feuerwehrleute bauten einen Brandschutz auf und unterstützten die medizinische Versorgung. Der verletzte Villacher (75) und Lenker des ersten Unfallwagens wurde vom Team des Notarzthelikopters ins Spital geflogen. Die 60-jährige Lenkerin aus Klagenfurt wurde vom Roten Kreuz ins LKH Villach eingeliefert.

Als die Polizei die Unfallaufnahme beendet hatte, begannen die Feuerwehren mit den Aufräumarbeiten. Auslaufende Betriebsmittel waren zu binden, die Fahrbahn war zu reinigen. Private Abschleppunternehmen bargen die Wracks.

Für die Dauer des Einsatzes war die B86 in diesem Bereich vollständig gesperrt.

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