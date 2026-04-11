Frontalzusammenstoß: Zwei Verletzte in Villach

Die Feuerwehrleute bauten einen Brandschutz auf und unterstützten die medizinische Versorgung. Der verletzte Villacher (75) und Lenker des ersten Unfallwagens wurde vom Team des Notarzthelikopters ins Spital geflogen. Die 60-jährige Lenkerin aus Klagenfurt wurde vom Roten Kreuz ins LKH Villach eingeliefert.