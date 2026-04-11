Frontalzusammenstoß: Zwei Verletzte in Villach

Weit verstreute Teile zweier Wracks, ausgetretene Betriebsmittel und zwei Verletzte: Ein schwerer Frontalunfall hatte sich Samstag in Villach zugetragen. Zahlreiche Einzelkräfte rückten aus.
Schwerer Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person lautete die ursprüngliche Einsatzmeldung, welche die Hauptfeuerwache Villach Samstag gegen 9.30 Uhr erreichte. Mit der örtlich zuständigen FF Möltschach und der FF Pogöriach rückten die Einsatzkräfte aus.
Auf der B86 Villacher Straße im Villacher Stadtteil Warmbad waren zwei Fahrzeuge nahezu frontal miteinander kollidiert. Die Feuerwehren konnten jedoch rasch Entwarnung geben: „Glücklicherweise war keine Person in den Fahrzeugen eingeklemmt“, berichtet Harald Geissler, der Kommandant der Hauptfeuerwache Villach.
Zwei Teams des Roten Kreuzes übernahmen die Erstversorgung der beiden verletzten Personen. Kurze Zeit später landete der Notarzthubschrauber RK1 an der Unfallstelle.
Die Feuerwehrleute bauten einen Brandschutz auf und unterstützten die medizinische Versorgung. Der verletzte Villacher (75) und Lenker des ersten Unfallwagens wurde vom Team des Notarzthelikopters ins Spital geflogen. Die 60-jährige Lenkerin aus Klagenfurt wurde vom Roten Kreuz ins LKH Villach eingeliefert.
Als die Polizei die Unfallaufnahme beendet hatte, begannen die Feuerwehren mit den Aufräumarbeiten. Auslaufende Betriebsmittel waren zu binden, die Fahrbahn war zu reinigen. Private Abschleppunternehmen bargen die Wracks.
Für die Dauer des Einsatzes war die B86 in diesem Bereich vollständig gesperrt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.