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Chaos nimmt kein Ende

Verliert Red Bull nun auch geniale Chefstrategin?

Formel 1
15.04.2026 11:34
Hannah Schmitz (2. v. re.) strahlt gemeinsam mit Sieger Max Verstappen vom Podest beim Großen ...
Hannah Schmitz (2. v. re.) strahlt gemeinsam mit Sieger Max Verstappen vom Podest beim Großen Preis von Katar vergangene Saison.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Das Personal-Chaos bei Red Bull nimmt kein Ende. Nach zahlreichen prominenten Abgängen könnte nun auch Chefstrategin Hannah Schmitz vor dem Absprung stehen.

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In den vergangenen Monaten verlor Red Bull Racing zahlreiche Schlüsselpersonen. Unter anderem verließen Christian Horner, Helmut Marko, Adrian Newey und Will Courtenay das Team. Auch Gianpiero Lambiase wird ab 2027 für McLaren arbeiten. Und ein Ende dieser Entwicklung ist offenbar nicht in Sicht ...

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Wenn ich der Red-Bull-CEO wäre, würde ich ins Nachdenken kommen.

Ex-Red-Bull-Chefmechaniker Kenny Handkammer

Ferrari an Schmitz dran
Nun könnte mit Hannah Schmitz die nächste Top-Kraft folgen. Ex-Red-Bull-Chefmechaniker Kenny Handkammer äußerte im Podcast „The Two Mechanics“ seine Sorgen: „Es sieht so aus, dass es Berichte gibt, nach denen Hannah Schmitz ebenfalls gehen wird.“

Ferrari soll Gerüchten zufolge großes Interesse an der Britin haben.

„Bereitet Kopfzerbrechen“
Handkammer weiter: „All diese ganzen Schlüsselpersonen und Diskussionen, dass noch mehr folgen werden. Das bereitet einem wirklich Kopfzerbrechen. Wenn ich der Red-Bull-CEO wäre, würde ich ins Nachdenken kommen.“

Der Brite Kenny Handkammer war 2006 zu Red Bull gekommen und hatte maßgeblichen Anteil an den ...
Der Brite Kenny Handkammer war 2006 zu Red Bull gekommen und hatte maßgeblichen Anteil an den vier WM-Titeln von Sebastian Vettel. Ende 2014 wurde er entlassen.(Bild: GEPA)

Schlüsselrolle im Team
Ein Abschied würde Red Bull besonders hart treffen. Schmitz ist seit 2009 im Team, arbeitete sich von der Ingenieurin zur Chefstrategin hoch und trifft während der Rennen wichtige taktische Entscheidungen. So stand sie bereits bei einigen Siegen von Max Verstappen im Mittelpunkt und war mitverantwortlich dafür, dass der Niederländer in der vergangenen Saison noch um den WM-Titel kämpfen konnte.

Hannah Schmitz
Hannah Schmitz(Bild: AFP/APA/Andrej ISAKOVIC)
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(Bild: Kronen Zeitung)

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Fest steht: Bei Red Bull geht es derzeit drunter und drüber. Nach zahlreichen Abgängen und dem misslungenen Saisonstart denkt nun offenbar auch Max Verstappen über einen Abgang nach. Der österreichisch-britische Rennstall hat wohl einige herausfordernde Jahre vor sich ...

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