Verliert Red Bull nun auch geniale Chefstrategin?

Das Personal-Chaos bei Red Bull nimmt kein Ende. Nach zahlreichen prominenten Abgängen könnte nun auch Chefstrategin Hannah Schmitz vor dem Absprung stehen.
In den vergangenen Monaten verlor Red Bull Racing zahlreiche Schlüsselpersonen. Unter anderem verließen Christian Horner, Helmut Marko, Adrian Newey und Will Courtenay das Team. Auch Gianpiero Lambiase wird ab 2027 für McLaren arbeiten. Und ein Ende dieser Entwicklung ist offenbar nicht in Sicht ...
Wenn ich der Red-Bull-CEO wäre, würde ich ins Nachdenken kommen.
Ex-Red-Bull-Chefmechaniker Kenny Handkammer
Ferrari an Schmitz dran
Nun könnte mit Hannah Schmitz die nächste Top-Kraft folgen. Ex-Red-Bull-Chefmechaniker Kenny Handkammer äußerte im Podcast „The Two Mechanics“ seine Sorgen: „Es sieht so aus, dass es Berichte gibt, nach denen Hannah Schmitz ebenfalls gehen wird.“
Ferrari soll Gerüchten zufolge großes Interesse an der Britin haben.
„Bereitet Kopfzerbrechen“
Handkammer weiter: „All diese ganzen Schlüsselpersonen und Diskussionen, dass noch mehr folgen werden. Das bereitet einem wirklich Kopfzerbrechen. Wenn ich der Red-Bull-CEO wäre, würde ich ins Nachdenken kommen.“
Schlüsselrolle im Team
Ein Abschied würde Red Bull besonders hart treffen. Schmitz ist seit 2009 im Team, arbeitete sich von der Ingenieurin zur Chefstrategin hoch und trifft während der Rennen wichtige taktische Entscheidungen. So stand sie bereits bei einigen Siegen von Max Verstappen im Mittelpunkt und war mitverantwortlich dafür, dass der Niederländer in der vergangenen Saison noch um den WM-Titel kämpfen konnte.
Fest steht: Bei Red Bull geht es derzeit drunter und drüber. Nach zahlreichen Abgängen und dem misslungenen Saisonstart denkt nun offenbar auch Max Verstappen über einen Abgang nach. Der österreichisch-britische Rennstall hat wohl einige herausfordernde Jahre vor sich ...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.