Verliert Red Bull nun auch geniale Chefstrategin?

Schlüsselrolle im Team

Ein Abschied würde Red Bull besonders hart treffen. Schmitz ist seit 2009 im Team, arbeitete sich von der Ingenieurin zur Chefstrategin hoch und trifft während der Rennen wichtige taktische Entscheidungen. So stand sie bereits bei einigen Siegen von Max Verstappen im Mittelpunkt und war mitverantwortlich dafür, dass der Niederländer in der vergangenen Saison noch um den WM-Titel kämpfen konnte.