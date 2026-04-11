„Diese Unterstützung ist nicht selbstverständlich“

Der GAK greift am Samstag in Altach an, will mit einem Erfolg seine Siegesserie auf vier ausbauen. Darauf hofft auch Mark Grosse, der bei den „Rotjacken“ keinen leichten Start hatte. Sein erster Scorerpunkt in der vergangenen Woche gegen BW Linz war die perfekte Antwort auf die Kritik an seiner Person.
Dieser Assist hat richtig gut getan! Nicht nur, weil es am Karsamstag gegen BW Linz die Vorlage zum 2:1-Siegtreffer von Torschütze Ramiz Harakate war. Für Mark Grosse war es vielmehr der erste Scorerpunkt seit seinem Wechsel von Aufsteiger Ried zum GAK im letzten Winter.
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