„Diese Unterstützung ist nicht selbstverständlich“

Der GAK greift am Samstag in Altach an, will mit einem Erfolg seine Siegesserie auf vier ausbauen. Darauf hofft auch Mark Grosse, der bei den „Rotjacken“ keinen leichten Start hatte. Sein erster Scorerpunkt in der vergangenen Woche gegen BW Linz war die perfekte Antwort auf die Kritik an seiner Person.