Trübe Aussichten | Marterbauers „Übergewinne“

Marterbauers „Übergewinne“. Freilich hat der Finanzminister auch höhere Einnahmen durch die Spritkrise. Das kommentiert heute in der „Krone“ auch unser Wirtschafts-Doyen Dr. Georg Wailand. Abseits der Realität spiele sich ein Krieg der Worte ab, schreibt er. Im Finanzministerium wittere man „Übergewinne der Mineralölkonzerne und ungerechtfertigte Gewinnspannen“. Wailand dazu: „Ach, so ist das? Nun, wer kassiert da am meisten ab? Welcher Ölmulti gehört als erster an den Preis-Pranger? Her mit den Namen!“ Und er zitiert OMV-Noch-Chef Alfred Stern, der gerade erst gesagt hat, dass kein für das tägliche Leben notwendiges Produkt so hoch besteuert wird wie Treibstoffe. Wenn man für einen Liter Super zum Beispiel 1,70 Euro bezahlt, fließen sofort 90 Cent an den Finanzminister. Wailand schreibt: „Es ist der Staat, der völlig ungeniert von uns allen abkassiert!“ Ja, Finanzminister Marterbauer kassiert als erster „Übergewinne“.