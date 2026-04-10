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Sturm-Dämpfer: Mögliches Saisonende für Rozga

Fußball National
10.04.2026 16:15
Filip Rozga
Filip Rozga(Bild: GEPA)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Bittere Pille für Sturm vor dem Steirer-Duell am Sonntag gegen den TSV Hartberg: Mit Filip Rozga fehlt Trainer Fabio Ingolitsch ein wichtiger Spieler im Saisonfinish und im Kampf um den Meistertitel.

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Sturm-Trainer Fabio Ingolitsch feierte am Freitag seinen 34. Geburtstag – die Grazer machten ihrem Chef zuletzt auch im Training ein kleines Geschenk. „In den Trainings war noch mehr Feuer drinnen als in den letzten Wochen, das Rapid-Spiel (Anm. 2:0) hat uns einen Ruck gegeben.“ Einer machte dem Salzburger Coach aber keine Freude: „Kurz vor dem Ende des Trainings hat Filip Rozga noch einmal einen seiner unnachahmlichen Sprints durchgezogen – und ist dann aber gehumpelt. Da haben wir alle schon gewusst, dass etwas passiert.“ Beim 19-jährigen Flügel wird ein Ausfall von mehreren Wochen befürchtet.

Der nächste Ausfall
Der Neo-Nationalspieler Polens zog sich nämlich eine Muskelblessur im Oberschenkel zu. „Es ist eher unwahrscheinlich, dass wir ihn in dieser Saison noch einmal sehen“, so Ingolitsch, der zuletzt schon Stürmer Belmin Beganovic mit einer Bänderverletzung im Knöchel verloren hatte. Dennoch strotzt Sturm vor Selbstvertrauen: Gegen Sonntags-Gegner Hartberg ist man seit elf Spielen unbesiegt! Und: Top-Spieler Otar Kiteishvili hat bislang alle Trainings vollumfänglich mitgemacht, steht vor der Rückkehr in die Startelf.

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