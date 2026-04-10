Sturm-Dämpfer: Mögliches Saisonende für Rozga

Sturm-Trainer Fabio Ingolitsch feierte am Freitag seinen 34. Geburtstag – die Grazer machten ihrem Chef zuletzt auch im Training ein kleines Geschenk. „In den Trainings war noch mehr Feuer drinnen als in den letzten Wochen, das Rapid-Spiel (Anm. 2:0) hat uns einen Ruck gegeben.“ Einer machte dem Salzburger Coach aber keine Freude: „Kurz vor dem Ende des Trainings hat Filip Rozga noch einmal einen seiner unnachahmlichen Sprints durchgezogen – und ist dann aber gehumpelt. Da haben wir alle schon gewusst, dass etwas passiert.“ Beim 19-jährigen Flügel wird ein Ausfall von mehreren Wochen befürchtet.