Traumreisen in die Tiroler Berge gewinnen

Ständig mehr Teilnehmer des Vienna City Marathons kommen aus dem Ausland. Dementsprechend bieten sich auch Hotels oder Betreiber von Unterkünften als Partner von Österreichs größtem Lauf-Event an. Mit an Bord ist heuer Peak Stay und dank diesem gibt es in Kooperation mit VCM und der „Krone“ ein Gewinnspiel, bei dem es Reisen in die idyllische Region Seefeld, genauer gesagt ins Aktiv²- Apartmenthaus Leutasch, dem offiziellen Trainingsquartier des Vienna City Marathon in den Alpen, zu gewinnen gibt.