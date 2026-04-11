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Traumreisen in die Tiroler Berge gewinnen

Gewinnspiele
11.04.2026 18:38
(Bild: Region Seefeld, Markus Lindl)
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Die „Kronen Zeitung“ verlost in Kooperation mit dem Vienna City Marathon und „Peak Stay“ gleich mehrere Pakete um das Aktiv²-Apartmenthaus Leutasch. Jetzt gleich mitmachen und gewinnen!

Ständig mehr Teilnehmer des Vienna City Marathons kommen aus dem Ausland. Dementsprechend bieten sich auch Hotels oder Betreiber von Unterkünften als Partner von Österreichs größtem Lauf-Event an. Mit an Bord ist heuer Peak Stay und dank diesem gibt es in Kooperation mit VCM und der „Krone“ ein Gewinnspiel, bei dem es Reisen in die idyllische Region Seefeld, genauer gesagt ins Aktiv²- Apartmenthaus Leutasch, dem offiziellen Trainingsquartier des Vienna City Marathon in den Alpen, zu gewinnen gibt.

(Bild: Aktiv² -Apartmenthaus Leutasch)

Ansporn zu Höchstleistungen
Auf jenem Hochplateau lassen sich Bewegung, Natur und Erholung auf besonders entspannte Art verbinden. Direkt vor der Tür starten Wander- und Radwege, im Winter warten perfekt gespurte Langlaufloipen. Immer gegenwärtig ist die wunderschöne Umgebung. Inmitten von Bergen, Wiesen und Gewässern kann man den Tag perfekt genießen, egal, ob mit Entspannung oder mit Sport. Für letzteres ist auch das Aktiv² ein echter Spot: Mit moderner Hypoxie-Anlage und eigenem Fitnessraum bietet das Haus ideale Bedingungen für gezielte Leistungssteigerung.

Trailrunning auf der Seefelder Spitze.
Trailrunning auf der Seefelder Spitze.(Bild: Region Seefeld, Markus Lindl)

Die modern-alpin gestalteten Apartments verbinden Tiroler Gemütlichkeit mit zeitgemäßem Komfort und schaffen einen entspannten Rückzugsort nach Aktivität. Ein 45 m² großer Wellnessbereich mit Sauna, Dampfbad und Infrarotkabine sorgt zusätzlich für Regeneration und Ruhe.

So schick sieht es im Aktiv²-Apartmenthaus aus.
So schick sieht es im Aktiv²-Apartmenthaus aus.(Bild: Aktiv² -Apartmenthaus Leutasch)
(Bild: Aktiv² -Apartmenthaus Leutasch)

Teilnehmen und gewinnen
Die „Krone“ verlost für Aktiv²-Apartmenthaus Leutasch nun folgende Pakete: 

  • 1 Woche für 2 Personen im Aktiv² – Apartmenthaus Leutasch im Wert von jeweils € 800,-

  • 1 Woche für 6 Personen im Aktiv² – Apartmenthaus Leutasch im Wert von jeweils € 1.700,-

Zusätzlich verlosen wir unter allen Teilnehmern auch noch 25 x € 200 Buchungsgutscheine/Wertgutscheine für das Aktiv² – Apartmenthaus Leutasch. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 16.04. 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. 

Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Guten Morgen – Wien“ Newsletters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier

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