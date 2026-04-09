Haus des Meeres eröffnet Auffangstation für Exoten

So können auch Sie helfen

Das erklärte Ziel der Auffangstation ist es, möglichst viele ihrer Schützlinge in fachkundige Hände zu vermitteln. Interessierte Tierliebhaber, die einem Reptil oder Amphibium ein dauerhaftes Zuhause geben möchten, können sich direkt an das Team wenden – und werden dabei vom Fachpersonal beraten. Wem das zu verbindlich ist, der kann alternativ eine temporäre Patenschaft übernehmen oder über die Homepage des Haus des Meeres einen Futterkorb für die Stationsinsassen zusammenstellen.