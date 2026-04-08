US-Ski-Talent (23) überrascht mit Karriereende

„Weniger spaßiges, aber aufregendes Erwachsenenleben“

Der Rücktritt sei „ein bisschen bittersüß“, so Zimmermann, aber: „Ich werde die Erinnerungen, die ich auf meinem Weg gesammelt habe, für immer in Ehren halten. Nun geht es weiter in ein wahrscheinlich weniger spaßiges, aber dennoch aufregendes Erwachsenenleben.“