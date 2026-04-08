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„Abschied bittersüß“

US-Ski-Talent (23) überrascht mit Karriereende

Ski Alpin
08.04.2026 18:32
Zoe Zimmermann beendet ihre noch junge Ski-Karriere.
Zoe Zimmermann beendet ihre noch junge Ski-Karriere.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Überraschendes Karriere-Ende im Ski-Weltcup! Die erst 23-jährige US-Amerikanerin Zoe Zimmermann hängt ihre Skier an den Nagel.

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Zimmermann, die im Slalom und Riesentorlauf startete, absolvierte insgesamt 14 Weltcup-Rennen und sammelte dabei einmal Punkte. Die Athletin aus Gilford (New Hampshire) war Teil des Skiteams des Dartmouth College und galt als vielversprechendes Talent.

Auf Instagram verabschiedete sich die 23-Jährige mit bewegenden Worten: „Danke, Skirennsport, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, die Welt zu bereisen, meine Träume zu verwirklichen und vor allem die unglaublichsten Menschen kennenzulernen, die ich zu meinen besten Freunden zählen darf.“

„Weniger spaßiges, aber aufregendes Erwachsenenleben“
Der Rücktritt sei „ein bisschen bittersüß“, so Zimmermann, aber: „Ich werde die Erinnerungen, die ich auf meinem Weg gesammelt habe, für immer in Ehren halten. Nun geht es weiter in ein wahrscheinlich weniger spaßiges, aber dennoch aufregendes Erwachsenenleben.“

Reaktionen aus der Szene
Aus dem Ski-Zirkus gab es sofort Reaktionen. Teamkollegin Mikaela Shiffrin kommentierte: „Gratuliere, Zoe!“

Auch Emma Aicher meldete sich zu Wort: „Ein hoch auf dich, Zoe!“

Ein früher Abschied und doch bleibt ein ganzes Kapitel voller Erinnerungen für die junge US-Amerikanerin zurück.

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