Ex-Justizminister Harald Ofner (93) gestorben

Kickl und Landbauer betroffen

„Mit Dr. Harald Ofner verliert die freiheitliche Familie eine herausragende Persönlichkeit, die sich mit großem Engagement, fachlicher Kompetenz und unerschütterlicher Überzeugung für Recht, Ordnung und die Interessen unserer Heimat eingesetzt hat“, sagte Niederösterreichs FPÖ-Landesparteiobmann Udo Landbauer. „Mit Harald Ofner verlieren wir einen Mann mit Ecken, Kanten und vor allem einem unzerbrechlichen Rückgrat. In einer Zeit, in der politische Beliebigkeit und charakterlose Anpassung zur Norm geworden sind, verkörperte er das genaue Gegenteil: Standhaftigkeit, Prinzipientreue und einen unerschütterlichen politischen Anstand (...)“, meinte Bundesparteiobmann Herbert Kickl in einer Aussendung.