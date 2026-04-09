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Albin Ouschan holt WM-Bronze im 8-Ball

Sport-Mix
09.04.2026 09:48
Ouschan
Ouschan(Bild: APA/BARBARA GINDL)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Titelverteidiger Albin Ouschan hat bei der 8-Ball-WM im Billard in Saint Louis Bronze gewonnen. 

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Der Weltranglistenführende unterlag im Halbfinale dem Spanier Francisco Sanchez Ruiz mit 8:10 und gab sich selbstkritisch. „Ich hatte hier kaum wirklich gute Matches und war nicht zu 100 Prozent da“, meinte der Kärntner.

Albin Ouschan, Jasmin Ouschan
Albin Ouschan, Jasmin Ouschan(Bild: Predator Pro Billiard Series)

Bei den Women‘s Open in Missouri sicherte sich Schwester Jasmin Ouschan den Sieg im 10-Ball-Bewerb, es war ihr erster Erfolg bei einem Pro-Billiard-Series-Event.

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