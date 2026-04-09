„Van Oranje“ meldet sich zum Dienst bei Luftwaffe

Ganz wie der Papa

Dass Amalia diesen Weg geht, überrascht Kenner nicht. Die Oranier haben eine lange militärische Tradition – von Wilhelm von Oranien bis König Willem-Alexander, der in Marine, Heer und Luftwaffe diente und dort seine Militärpilotenlizenz machte. Eine Leidenschaft, die ihm geblieben ist. Der König fliegt regelmäßig als Co-Pilot Passagiermaschinen der KLM.