„Van Oranje“ meldet sich zum Dienst bei Luftwaffe

Prinzessin Amalia, die künftige Königin der Niederlande, hat am 7. April offiziell ihr Militärpraktikum bei der Königlich Niederländischen Luftwaffe begonnen. Und sie macht sofort klar: Hier kommt keine Royal-Diva, sondern eine junge Frau, die anpackt.
Auf den offiziellen Fotos des Verteidigungsministeriums prangt auf ihrem Namensschild nicht „Prinzessin Amalia“, nicht „Ihre Königliche Hoheit“ – sondern schlicht: „Van Oranje“. Ein Statement, das sitzt. Ein Name, der Tradition trägt – aber gleichzeitig zeigt: Ich bin hier, um zu arbeiten, nicht um hofiert zu werden.
Amalia absolviert ihr Praktikum im Rahmen des Ausbildungsprogramms der Niederländischen Verteidigungsakademie. Die Allgemeine Militärausbildung hat sie bereits erfolgreich hinter sich – jetzt geht’s für „Van Oranje“ mitten rein in den Alltag der Luftwaffe.
Keine Extrawurst
Das Defensity College, an dem sie teilnimmt, verbindet Studium und Militär. Praktika, Trainings, Einsätze – alles dabei. Und Amalia? Die macht’s wie alle anderen. Keine Extrawurst, kein Sonderstatus, kein „Ich bin aber die Prinzessin“.
Neben Uniform und Einsatztraining studiert sie in Amsterdam. Politik, Psychologie, Recht und Wirtschaft (PPLE) hat sie bereits abgeschlossen. Ein Bachelor in Niederländischem Recht soll folgen. Ihr Ziel: Wissen, Führung und Verantwortung kombinieren – für ihre Zukunft als Königin.
„Van Oranje“ denkt langfristig. Und strategisch.
Ganz wie der Papa
Dass Amalia diesen Weg geht, überrascht Kenner nicht. Die Oranier haben eine lange militärische Tradition – von Wilhelm von Oranien bis König Willem-Alexander, der in Marine, Heer und Luftwaffe diente und dort seine Militärpilotenlizenz machte. Eine Leidenschaft, die ihm geblieben ist. Der König fliegt regelmäßig als Co-Pilot Passagiermaschinen der KLM.
Jetzt setzt „Van Oranje“ die Linie fort – modern, selbstbewusst und ohne Glamour.
Älteste Tochter und große Schwester
Catharina-Amalia Beatrix Carmen Victoria, Prinzessin der Niederlande – ist die älteste Tochter von König Willem-Alexander und Königin Máxima. Seit dem 30. April 2013, dem Tag der Thronbesteigung ihres Vaters, ist sie offiziell Thronfolgerin und trägt den Titel Prinzessin von Oranien.
Amalia hat zwei jüngere Schwestern, die ebenfalls ihren eigenen Weg gehen: Prinzessin Alexia, die abenteuerlustige Mittlere, studiert Bauingenieurwesen an der Universität London und gilt als die „Freigeist-Oranje“. Prinzessin Ariane, die Jüngste, hat in Italien internationales Gymnasium abgeschlossen und befindet sich derzeit im „Gap Year“, bevor sie sich für ein Studium entscheidet.
Während ihre Schwestern also studieren und die Welt entdecken, setzt „Van Oranje“ ein klares Zeichen: Verantwortung übernehmen, bevor sie eines Tages das Zepter übernimmt.
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