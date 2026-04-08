Raptors feiern überlegenen Sieg gegen Miami Heat

Gut gespielt und am Rebound besser gearbeitet

„Wir haben sowohl in der Offense als auch in der Defense von Anfang an gut gespielt und heute auch am Rebound besser gearbeitet“, analysierte Pöltl. Am Donnerstag gelte es, „nochmals mit extra Fokus und extra Energie ins Spiel zu gehen“. Miami werde „sicher ready sein“, so der 30-jährige Wiener. „Cool“ sei, dass es die Raptors selbst in der Hand haben, das Play-off zu erreichen. „Es zeigt einfach, dass wir über die Saison gute Leistungen und die notwendigen Resultate nach Hause gebracht haben. Jetzt können wir es in den letzten drei Spielen hoffentlich auch wirklich einloggen.“ Auf Pöltl selbst wartet die erste Play-off-Teilnahme seit sieben Jahren.