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Bittere Pleite

Zeller Eisbären stehen mit dem Rücken zur Wand

Salzburg: Sport-Nachrichten
04.04.2026 23:05
Zell (blau) darf sich keine Niederlage mehr erlauben!
Zell (blau) darf sich keine Niederlage mehr erlauben!(Bild: Johannes Radlwimmer)
Porträt von Mathias Funk
Von Mathias Funk

Fortan gilt für die Zeller Eisbären: Verlieren verboten! Nach dem 3:4-Krimi in der Overtime gegen Gröden liegt der Meister im Halbfinale der Alps Hockey League mit 2:3 zurück. Der Titelverteidiger braucht nun zwei Siege am Stück, um doch noch das Finalticket zu lösen und die Mission Titelverteidigung am Leben zu erhalten. Zell-Boss Patrick Schwarz äußerte sich indes vor der Partie zu einem spezielleren Thema.

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„So sind einfach die Play-offs. Wir wollen die Serie unbedingt wieder ausgleichen“, sagte Max Wilfan kurz nach der 3:4-Schlappe der Eisbären im fünften Play-off-Halbfinale gegen Gröden.

Zell verspielte 2:0-Führung
Dabei fing die Partie vor 2867 Zuschauern eigentlich gut an. Rappold und Szypula sorgten für eine 2:0-Führung, ehe die Gäste durch Moncada und Schiavone alles auf Null stellten. Neo-Papa Lahoda brachte in der Schlussphase den Sieg auf Schiene und stellte auf 3:2, ehe es in der ausverkauften Halle bitter wurde. 70 Sekunden vor Schluss stocherten die Italiener das 3:3 über die Linie (Puck sprang von der Bande direkt vor das Tor) und schickten die Partie zum Nachsitzen.

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Tiefschlag für Zeller Eisbären in der Verlängerung
Dort war es Guimond, der die Gäste jubeln ließ – 3:4. Am Dienstag geht es für die Eisbären in Gröden um alles oder nichts! Auch die zweite Serie im Halbfinale der Alps Hockey League ist von Spannung kaum zu überbieten. In der Verlängerung sicherte sich Sisak einen 4:3-Sieg und kann – wie auch Gröden – am Dienstag in Meran das Finale buchen. 

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In der ICE Hockey League können Pustertal und Graz am Ostersonntag ihre Final-Tickets einsacken. Beide Teams führen in der Serie mit 3:0. Ganz andere Sorgen haben indes die Pioneers Vorarlberg. Die Feldkircher stehen finanziell vor einem Scherbenhaufen und somit vor einem Ligaausstieg. Dadurch wäre dann wieder eine ICE-Lizenz zu vergeben.

Zitat Icon

Wir werden sicher keine geisteskranke Aktion starten und dann das, was wir die letzten sechs Jahre mit harter Arbeit aufgebaut haben, unnötig aufs Spiel setzen

Eisbären-Geschäftsführer Patrick SCHWARZ

„Krone“-Infos zur Folge sollen die Ligabosse die Zeller Eisbären im Hinterkopf haben. Der gesamte Vorstand der Pinzgauer winkte aber wenig überraschend ab. „Wir werden sicher keine geisteskranke Aktion starten und dann das, was wir die letzten sechs Jahre mit harter Arbeit aufgebaut haben, unnötig auf das Spiel setzen. Die AHL ist aktuell die perfekte Liga für unseren Verein“, stellte Eisbären-Geschäftsführer Schwarz abermals klar.

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