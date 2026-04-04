Zeller Eisbären stehen mit dem Rücken zur Wand

Tiefschlag für Zeller Eisbären in der Verlängerung

Dort war es Guimond, der die Gäste jubeln ließ – 3:4. Am Dienstag geht es für die Eisbären in Gröden um alles oder nichts! Auch die zweite Serie im Halbfinale der Alps Hockey League ist von Spannung kaum zu überbieten. In der Verlängerung sicherte sich Sisak einen 4:3-Sieg und kann – wie auch Gröden – am Dienstag in Meran das Finale buchen.