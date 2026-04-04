Zeller Eisbären stehen mit dem Rücken zur Wand

Fortan gilt für die Zeller Eisbären: Verlieren verboten! Nach dem 3:4-Krimi in der Overtime gegen Gröden liegt der Meister im Halbfinale der Alps Hockey League mit 2:3 zurück. Der Titelverteidiger braucht nun zwei Siege am Stück, um doch noch das Finalticket zu lösen und die Mission Titelverteidigung am Leben zu erhalten. Zell-Boss Patrick Schwarz äußerte sich indes vor der Partie zu einem spezielleren Thema.
„So sind einfach die Play-offs. Wir wollen die Serie unbedingt wieder ausgleichen“, sagte Max Wilfan kurz nach der 3:4-Schlappe der Eisbären im fünften Play-off-Halbfinale gegen Gröden.
Zell verspielte 2:0-Führung
Dabei fing die Partie vor 2867 Zuschauern eigentlich gut an. Rappold und Szypula sorgten für eine 2:0-Führung, ehe die Gäste durch Moncada und Schiavone alles auf Null stellten. Neo-Papa Lahoda brachte in der Schlussphase den Sieg auf Schiene und stellte auf 3:2, ehe es in der ausverkauften Halle bitter wurde. 70 Sekunden vor Schluss stocherten die Italiener das 3:3 über die Linie (Puck sprang von der Bande direkt vor das Tor) und schickten die Partie zum Nachsitzen.
Tiefschlag für Zeller Eisbären in der Verlängerung
Dort war es Guimond, der die Gäste jubeln ließ – 3:4. Am Dienstag geht es für die Eisbären in Gröden um alles oder nichts! Auch die zweite Serie im Halbfinale der Alps Hockey League ist von Spannung kaum zu überbieten. In der Verlängerung sicherte sich Sisak einen 4:3-Sieg und kann – wie auch Gröden – am Dienstag in Meran das Finale buchen.
In der ICE Hockey League können Pustertal und Graz am Ostersonntag ihre Final-Tickets einsacken. Beide Teams führen in der Serie mit 3:0. Ganz andere Sorgen haben indes die Pioneers Vorarlberg. Die Feldkircher stehen finanziell vor einem Scherbenhaufen und somit vor einem Ligaausstieg. Dadurch wäre dann wieder eine ICE-Lizenz zu vergeben.
Wir werden sicher keine geisteskranke Aktion starten und dann das, was wir die letzten sechs Jahre mit harter Arbeit aufgebaut haben, unnötig aufs Spiel setzen
Eisbären-Geschäftsführer Patrick SCHWARZ
„Krone“-Infos zur Folge sollen die Ligabosse die Zeller Eisbären im Hinterkopf haben. Der gesamte Vorstand der Pinzgauer winkte aber wenig überraschend ab. „Wir werden sicher keine geisteskranke Aktion starten und dann das, was wir die letzten sechs Jahre mit harter Arbeit aufgebaut haben, unnötig auf das Spiel setzen. Die AHL ist aktuell die perfekte Liga für unseren Verein“, stellte Eisbären-Geschäftsführer Schwarz abermals klar.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.