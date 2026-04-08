Tod ist kein Hindernis: Ekstase bei Pferderennen!

40 Tiere. 30 Hindernisse. 150.000 Fans an drei Tagen. Das Grand National versetzt die Insel in Ekstase, das Pferdesport-Highlight ist das meistgewettete Event des Sportjahres. Und der Tod läuft mit...
Irre! Nennen es Tierschützer, weil fast jedes Jahr Pferde sterben. Zwei waren es im Vorjahr, mehr als 60 seit dem Jahr 2000. Häufige Ursache sind Stürze an den schwierigen Hindernissen, bei denen sich die Tiere das Genick oder den Rücken brechen. Die Kritik wird Jahr für Jahr lauter.
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