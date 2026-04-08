Tod ist kein Hindernis: Ekstase bei Pferderennen!

Irre! Nennen es Tierschützer, weil fast jedes Jahr Pferde sterben. Zwei waren es im Vorjahr, mehr als 60 seit dem Jahr 2000. Häufige Ursache sind Stürze an den schwierigen Hindernissen, bei denen sich die Tiere das Genick oder den Rücken brechen. Die Kritik wird Jahr für Jahr lauter.