„Die Schmerzgrenze ist eh schon überschritten!“

Der Stopp an der Tankstelle ist derzeit alles andere als vergnügungssteuerpflichtig. Die Benzin- und Dieselpreise sind seit Beginn des Kriegs im Nahen Osten stark gestiegen. „Zurzeit ist es eh günstig“, sagt Andreas Moser. Und das bei einem Dieselpreis von 2,09 Cent am Montagnachmittag. „Natürlich tut das weh“, sagt der Salzburger. „Zu 90 Prozent fahren wir im Sommer eh alles mit dem Radl.“ Ein- bis zweimal tankt er im Monat, weil er gerne zum Skifahren geht.