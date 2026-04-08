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Weingenuss aus dem Traisental gewinnen

Gewinnspiele
08.04.2026 06:00
(Bild: katjapreiss)
Porträt von Werbung
Von Werbung

Wenn der Frühling ins Land zieht und die Natur zu neuem Leben erwacht, wächst auch die Lust auf frische, lebendige Genussmomente im Glas. Passend dazu verlost die „Krone“ diesmal sechs besondere Weine von Viktoria Preiß vom niederösterreichischen Weingut Weinkultur Preiß – einem Betrieb, der zeigt, wasimnoch unterschätzten Weinbaugebiet Traisental steckt.

Die Winzerin führt den traditionsreichen Familienbetrieb in Theyern bereits in fünfter Generation. Gemeinsam mit ihrem Partner Klaus Wiebogen hat sie das Weingut modernisiert und konsequent auf Bio-Weinbau umgestellt. Herzstück des Betriebs ist die Ried Brunndoppel, eine der spannendsten Lagen des Traisentals und seit 1953 Monopollage der Familie. Die kargen Kalkböden und das kühle Klima verleihen den Weinen eine elegante,frische Stilistik-typische ,,Cool Climate"-Weine mit viel Finesse.

Über das Weingut Preiß

Weinkultur Preiß zeigt, was das Traisental alles kann: Winzerin Viktoria Preiß und ihr Partner Klaus Wiebogen hoben den Weinbau auf ein neues Qualitätsniveau und führten ihn zur Bio-Zertifizierung-die nächsten Schritte sind bereits in Planung. Das kühle Traisental mit seinen einzigartigen Kalkböden gilt noch als Geheimtipp unter den österreichischen Weinbaugebieten.

Natürlich Bio
Während sich Viktoria Preiß um die Vinifizierung im Keller und die Vermarktung kümmert, leitet Klaus Wiebogen die Arbeiten im Weingarten. Der Quereinsteiger setzt sich intensiv mit nachhaltiger Landwirtschaft und Biodiversität auseinander. Die Bio-Zertifizierung ist für die beiden eine Selbstverständlichkeit; sie wollen Lebensräume für Nützlinge schaffen, die Kreisläufe der Natur verstehen und ihre Balance wahren.

(Bild: katjapreiss)

Neben charaktervollen Weinen setzt der Bio-Betrieb auch auf innovative Alternativen. Auf entalkoholisierten Wein verzichtete die Traisentalerin bewusst. Statt einem Natur-Produkteinen Bestandteil zu entziehen, setzt der Bio-Betrieb lieber auf eine Alternative, die ganz ohne Alkohol auskommt. Rosella ist ein unvergorener Traubensaft mit koffeinfreiem Blütentee. Zwei ihrer 13 Hektar Weingartenfläche hat Familie Preiß für alkoholfreie Traubenprodukte reserviert.

Mitmachen und gewinnen
Jetzt haben Sie die Chance, ein Weinpaket vom Weingut Preiß mit je sechs unterschiedlichen Weinen aus dem Sortiment der Winzerin Viktoria Preiß zu gewinnen. Verlost werden folgende Weine

  • Grüner Veltliner Hochschopf 2025 - vollmundig und weich, ideal zu hellem Geflügel.
  • Grüner Veltliner Kammerling 2025 - mit frischer Birne und mineralischer Note, einvielseitiger Begleiter zur Wiener Küche.
  • Grüner Veltliner Nußdorf 2025 - mit mineralischem Abgang, feinen Orangenzestenund einem Hauch Blütenhonig.
  • Rosé Flow 2025 - leichtfüßig, frisch und wunderbar trinkfreudig.
  • Sauvignon Blanc Kammerling 2025 - lebendig, zitronig und unkompliziert, perfekt zurasiatischen Küche.
  • Rosella (alkoholfrei) - Sparkling Juice & Tea: ein prickelnder, roséfarbener Begleiterganz ohne Alkohol, 100% bio, vegan-friendly und aus rein natürlichen Zutaten

Füllen Sie einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 15. April, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.

Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Niederösterreich-Newsletters“ gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es noch bis zum Teilnahmeschluss werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier

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