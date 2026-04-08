Weingenuss aus dem Traisental gewinnen

Die Winzerin führt den traditionsreichen Familienbetrieb in Theyern bereits in fünfter Generation. Gemeinsam mit ihrem Partner Klaus Wiebogen hat sie das Weingut modernisiert und konsequent auf Bio-Weinbau umgestellt. Herzstück des Betriebs ist die Ried Brunndoppel, eine der spannendsten Lagen des Traisentals und seit 1953 Monopollage der Familie. Die kargen Kalkböden und das kühle Klima verleihen den Weinen eine elegante,frische Stilistik-typische ,,Cool Climate"-Weine mit viel Finesse.