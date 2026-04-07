Nächster Millionen-Deal für Weltmeister Littler

Rasanter Aufstieg

Seit 2024 arbeitet der Teenager mit der Marke zusammen. Damals hatte er gerade sein erstes WM-Finale erreicht und war über Nacht zum neuen Gesicht des Darts geworden. „Es ist viel passiert, seitdem wir angefangen haben, zusammenzuarbeiten, aber die Energie ist immer noch die gleiche und freue mich darauf, was als nächstes kommt“, so Litter.