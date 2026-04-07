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Darts-Star räumt ab

Nächster Millionen-Deal für Weltmeister Littler

Sport-Mix
07.04.2026 07:27
Luke Littler
Luke Littler(Bild: EPA/ANDY RAIN)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Er räumt nicht nur Titel, sondern auch Deals ab! Darts-Weltmeister Luke Littler hat seinen lukrativen Sponsorenvertrag verlängert und dafür eine Millionensumme kassiert.

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Wie die „Daily Mail“ berichtet, hat der 19-Jährige seine Zusammenarbeit mit dem Herren-Ausstatter „boohooMAN“ um ein weiteres Jahr verlängert. „Sie haben mich von Beginn an verstanden und es fühlt sich immer noch wie eine natürliche Verbindung an“, erklärte Littler. Über die genaue Summe der Verlängerung wurde Stillschweigen vereinbart.

Rasanter Aufstieg
Seit 2024 arbeitet der Teenager mit der Marke zusammen. Damals hatte er gerade sein erstes WM-Finale erreicht und war über Nacht zum neuen Gesicht des Darts geworden. „Es ist viel passiert, seitdem wir angefangen haben, zusammenzuarbeiten, aber die Energie ist immer noch die gleiche und freue mich darauf, was als nächstes kommt“, so Litter.

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Noch größere Deals im Hintergrund
Dabei ist der Mode-Deal längst nicht seine größte Einnahmequelle. Laut Berichten kassiert Littler vom Ausrüster „Target Darts“ rund 20 Millionen Pfund für eine mehrjährige Partnerschaft.

Auch sportlich abgeräumt
Neben den Sponsoreneinnahmen klingelt auch das Preisgeld-Konto ordentlich. In den letzten zwei Jahren gewann Littler rund drei Millionen Pfund. 

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