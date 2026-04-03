Arroganz-Anfall! Littler sorgt für Mega-Krach

„Das macht man nicht“

Van Veen nach dem Spiel bei Viaplay: „Ich schaue hoch und sehe Luke Littler, wie er feiert, weil ich verfehlt habe. Ich denke, das ist nicht normal. Ja, man ist da oben alleine, aber man jubelt nicht, wenn dein Gegner verfehlt. Dann sehe ich, wie er weinerliche Baby-Gesten in meine Richtung macht, das macht man einfach nicht. Er ist ein fantastischer Dartsspieler, aber ich glaube, heute Abend hat er sich echt danebenbenommen.“