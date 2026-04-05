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Mann am Auge verletzt

Dose mit Bremsenreiniger explodiert in Osterfeuer

Steiermark
05.04.2026 12:11
Das Osterfeuer in Raaba-Grambach (Bild) verlief am Karsamstag stimmungsvoll und friedlich. Jenes ...
Das Osterfeuer in Raaba-Grambach (Bild) verlief am Karsamstag stimmungsvoll und friedlich. Jenes in Groß St. Florian endete mit einem Knalleffekt.(Bild: Jürgen Fuchs)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Brandgefährlicher Zwischenfall bei einem Osterfeuer im weststeirischen Groß St. Florian: Ein 30-Jähriger wurde von einer explodierenden Dose Bremsenreiniger im Gesicht getroffen und am Auge verletzt. Die genauen Hintergründe sind noch unklar.

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Bei dem Osterfeuer waren Samstagabend mehrere Gäste anwesend. In der Nähe des Feuers wurde auch Karbid gezündet. Um den Sicherheitsabstand zum Karbidrohr einzuhalten, wurde mit dem Bremsenreiniger eine Spur auf dem Boden gezogen, wie die Polizei mitteilte.

Eine noch unbekannte Person hielt die Dose anschließend offenbar für leer und warf sie ins Osterfeuer, wo es zur Explosion kam. Der daneben stehende 30-Jährige, der gerade zusammenräumte, wurde von einem Teil der Dose im Gesicht getroffen und musste vom Roten Kreuz ins LKH Graz gebracht werden. Wer die Dose geworfen hatte, ist noch unklar, da „die anwesenden Personen bislang keine Angaben zum Verursacher machen konnten“, wie es von der Polizei Sonntagfrüh hieß.

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Weitere Osterfeuer-Einsätze weniger dramatisch
Sonstige Osterfeuer-Einsätze der steirischen Feuerwehren verliefen nach aktuellem Stand weit weniger dramatisch. In Großwilfersdorf kam es etwa kurz nach dem Start des dortigen Osterfeuers zu einem Wiesenbrand, der rasch eingedämmt werden konnte. In Heimschuh brannte am Samstagabend gegen 20.30 Uhr eine Hecke, 30 Einsatzkräfte rückten aus.

Schon in den Morgenstunden war in Zeltweg ein Lagerfeuer außer Kontrolle geraten, griff auf eine Hecke über und drohte sich weiter auszubreiten. Anrainer konnten bis zum Eintreffen der Feuerwehr Schlimmeres verhindern, diese löschte das Feuer dann vollständig ab. Eine Person wurde unbestimmten Grades verletzt.

In St. Peter-Freienstein rückte die Feuerwehr bereits am späten Karfreitag zu einem illegalen, weil vorzeitig entzündeten Osterfeuer aus. Ähnliche Einsätze wegen voreiliger Feuer gab es in Wenigzell und Kaindorf.

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