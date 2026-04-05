Dose mit Bremsenreiniger explodiert in Osterfeuer

Eine noch unbekannte Person hielt die Dose anschließend offenbar für leer und warf sie ins Osterfeuer, wo es zur Explosion kam. Der daneben stehende 30-Jährige, der gerade zusammenräumte, wurde von einem Teil der Dose im Gesicht getroffen und musste vom Roten Kreuz ins LKH Graz gebracht werden. Wer die Dose geworfen hatte, ist noch unklar, da „die anwesenden Personen bislang keine Angaben zum Verursacher machen konnten“, wie es von der Polizei Sonntagfrüh hieß.