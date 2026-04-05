„Er lässt auch viele andere an den Futtertrog“

Dort, wo er ist, geht es rund! Wie 2020, als das FBI seine Villa durchsuchte, Waffen beschlagnahmte – zuvor war Jake Paul im Zusammenhang mit Plünderungen in Arizona gefilmt worden. Oder als seine Nachbarn aufgrund seiner chaotischen Videos eine Sammelklage einreichten. Dazu stehen gegen den 29-jährigen Social-Media-Star Vorwürfe wegen sexueller Belästigung im Raum, und er soll seine Fans durch die Bewerbung von Kryptowährungen geschädigt haben.