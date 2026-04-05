„Er lässt auch viele andere an den Futtertrog“

Social-Media-Star Jake Paul kämpfte einst selbst „verrückte Fights“ gegen Box-Größen, nun füllt er die Hallen mit Frauen-Box-Events. Wiens Michaela Kotaskova greift am Sonntag nach dem WBO-Weltmeistertitel.
Dort, wo er ist, geht es rund! Wie 2020, als das FBI seine Villa durchsuchte, Waffen beschlagnahmte – zuvor war Jake Paul im Zusammenhang mit Plünderungen in Arizona gefilmt worden. Oder als seine Nachbarn aufgrund seiner chaotischen Videos eine Sammelklage einreichten. Dazu stehen gegen den 29-jährigen Social-Media-Star Vorwürfe wegen sexueller Belästigung im Raum, und er soll seine Fans durch die Bewerbung von Kryptowährungen geschädigt haben.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.