ÖLV-Talent pulverisiert den nächsten Laufrekord

Wenn es läuft, dann läuft es! Diese simple Weisheit gilt derzeit für niemand so gut, wie für die 18-jährige Vorarlbergerin Pauline Schedler. Nachdem die Bregenzerwälderin, erst vergangenen Samstag im US-Bundesstaat Indiana eine Rekordzeit gelaufen war, legte sie jetzt noch einmal nach.
„Eine wirklich gute Leistung von Pauline gleich zu Beginn der Hallensaison“, hatte Sven Benning, Sportdirektor des Vorarlberger Leichtathletikverbandes gemeint, nachdem die junge Bregenzerwälderin am 17. Jänner beim Coughlan-Malloy-Cup in Terre Haute (US-Bundesstaat Indiana) in 2:50,77 Minuten einen neuen österreichsichen U20-Rekord markiert hatte und die bis dahin gültige Bestleistung der Burgenländerin Marie Glaser um gleich 3,73 Sekunden unterboten hatte.
Starkes Teamwork
Damit hat die Andelsbucherin, die für die TS Egg läuft und seit Herbst an der Illinois State University studiert, aber noch lange nicht das Ende ihrer leistungstechnischen Fahnenstange erreicht. Das bewies sie dann gleich am Freitag beim Larry Wieczorek Invitational in Iowa City. Gemeinsam mit ihren Teamkolleginnen Becca Heitzig und Mattison Plummer pushte sich Schedler zu einer noch schnelleren Zeit. Hinter Laufsiegerin Heitzig (2:46,78) und Plummer (2:48,55) lief Pauline 2:48,98 Minuten und blieb damit nochmals 1,79 Sekunden unter ihrer Rekordzeit von vorigem Samstag.
Schedler bereits die Nummer vier
Damit ist die Vorarlbergerin bereits die Nummer vier in Österreich. Schneller waren nur Doris Weilharter (2:48,07), Erika König-Zenz (2:41,84) und ÖLV-Rekordhalterin Theresia Kiesl (2:38,91). Die Nummer vier ist sie auch was die U20-Weltjahresbestenliste angeht: Da waren im Jahr 2026 bislang nur Oksana Pestka (Pol/2:44,15), Bella Nelson (US/2:49,17) und Rory O‘Brien (Kan/2:49,87 schneller.
