ÖLV-Talent pulverisiert den nächsten Laufrekord

Starkes Teamwork

Damit hat die Andelsbucherin, die für die TS Egg läuft und seit Herbst an der Illinois State University studiert, aber noch lange nicht das Ende ihrer leistungstechnischen Fahnenstange erreicht. Das bewies sie dann gleich am Freitag beim Larry Wieczorek Invitational in Iowa City. Gemeinsam mit ihren Teamkolleginnen Becca Heitzig und Mattison Plummer pushte sich Schedler zu einer noch schnelleren Zeit. Hinter Laufsiegerin Heitzig (2:46,78) und Plummer (2:48,55) lief Pauline 2:48,98 Minuten und blieb damit nochmals 1,79 Sekunden unter ihrer Rekordzeit von vorigem Samstag.