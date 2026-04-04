„Krone“-Fastenbilanz: Sieben Lehren für das Leben

Zugegeben, die deftigste Grillplatte hätte ich mir schon vor der Fastenzeit nie im Gasthaus bestellt. Dennoch war der Fleisch-Verzicht beim Auswärtsessen nicht so einfach – auch, weil die Alternativen auf den Speisekarten zum Teil noch immer mäßig attraktiv sind. Einmal habe ich „notgedrungen“ ein Schnitzel bestellt. Zu Hause und auch beim Jausnen fiel’s mir deutlich leichter, den Vorsatz umzusetzen. Es hat gut getan, auf etwas zu verzichten. Wir sind es ja gewohnt, alles jederzeit verfügbar zu haben. Dieses Bewusstsein will ich mir über Ostern behalten.