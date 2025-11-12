„Dauert lange, bis ich wieder gerade gehen kann“

… die Diagnose und die erste OP: Wir haben danach sofort die Rückreise angetreten, um in Villach eine MRT zu machen. Die Diagnose ist ein Knorpelschaden, der ganz schnell gerettet werden muss. Es hat dann Anfang September eine erste Operation gegeben. Dabei hatte ich das große Glück, dass mich Dr. Mandl in Graz operiert hat, der extra für mich ein paar Termine verschoben hatte. Da ist dann rausgekommen, dass es noch schlimmer war als am MRT ersichtlich. Das heißt, der Knorpelschaden war über sechs Zentimeter lang. Er hatte mich schon vor der OP darüber aufgeklärt, dass wir im schlimmsten Fall eine zweite OP brauchen werden. Das hat sich beim ersten Eingriff, bei dem mir auch Knorpelzellen aus dem Knie entnommen worden sind, bestätigt. Diese Zellen sind in Linz mit Stammzellen angezüchtet worden. Dieser Prozess ist jetzt abgeschlossen. Bei der zweiten OP wird mir dieser Knorpel wieder eingesetzt.