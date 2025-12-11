Vorteilswelt
Förder-Frost!

Dieser Klub bekommt vorerst keine Gelder mehr

Salzburg
11.12.2025 16:00
Westligist Bischofshofen Sportklub 1933 bekommt von der Stadtgemeinde vorerst kein Geld mehr.
Westligist Bischofshofen Sportklub 1933 bekommt von der Stadtgemeinde vorerst kein Geld mehr.(Bild: Andreas Tröster)

16.000 Euro hätte der Bischofshofen Sportklub 1933 für das Jahr 2025 bekommen sollen. Daraus wird jetzt einmal nichts. Der Sportausschuss der Pongauer Gemeinde hat die Gelder für den Westligisten vorerst auf Eis gelegt. 

0 Kommentare

Westligist BSK und die Gemeinde Bischofshofen – Liebesbeziehung wird daraus keine mehr. Im Frühjahr kündigte die Stadtpolitik den Nutzungsvertrag für die Sportanlage mit 30. Juni 2026 auf, die „Krone“ berichtete. Was feststeht: Um die Chance auf einen neuen Vertrag am Leben zu erhalten, muss der BSK, der gerne Konzepte entwickelt, im Jänner ’26 wieder ein Konzept vorlegen. Für die Jugendarbeit. Denn genau in diesem Bereich hakt es massiv. Dass viele Bischofshofener Kinder wegen Zwistigkeiten lieber woanders Fußball spielen, ist der Stadtpolitik ein Dorn im Auge.

Kein Sportverein bekommt mehr
Dabei bezieht der BSK mit 16.000 Euro die meisten öffentlichen Mittel aller städtischen Sportvereine für – genau, richtig – die „Jugendförderung“. So steht’s auch im Protokoll der vergangenen Sportausschuss-Sitzung. Was da noch zu lesen ist? Dass der BSK vorerst keinen einzigen Cent an Förderungen für 2025 bekommt! Die Gelder wurden eingefroren.

Lesen Sie auch:
Konstantinos Chatzipirpiridis (re.) und Co. bangen um ihre Heimstätte: Gespräche mit der Stadt ...
BSK läuft Zeit davon
Platz-Posse: Schritt in die richtige Richtung?
21.10.2025

Zu diesem Entschluss kam der Sportausschuss einstimmig. Der Grund: die enge Verflechtung zwischen Patrick Reiters Polysport GmbH und dem BSK. Sollte die heutige Gemeindevertretersitzung noch etwas an diesem Entschluss ändern, wäre das vor allem eines: ein Riesenrückzieher. 

Porträt von Sebastian Steinbichler
Sebastian Steinbichler
