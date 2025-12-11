Dieser Klub bekommt vorerst keine Gelder mehr

Westligist BSK und die Gemeinde Bischofshofen – Liebesbeziehung wird daraus keine mehr. Im Frühjahr kündigte die Stadtpolitik den Nutzungsvertrag für die Sportanlage mit 30. Juni 2026 auf, die „Krone“ berichtete. Was feststeht: Um die Chance auf einen neuen Vertrag am Leben zu erhalten, muss der BSK, der gerne Konzepte entwickelt, im Jänner ’26 wieder ein Konzept vorlegen. Für die Jugendarbeit. Denn genau in diesem Bereich hakt es massiv. Dass viele Bischofshofener Kinder wegen Zwistigkeiten lieber woanders Fußball spielen, ist der Stadtpolitik ein Dorn im Auge.