Neue Aufgabe für Stöger? Rapid löst Vertrag auf

Starker Start, bitteres Ende

Sportlich begann die Zusammenarbeit vielversprechend. Rapid startete stark in die Saison, lag zwischenzeitlich sogar an der Tabellenspitze und qualifizierte sich für die Gruppenphase der Conference League. Doch im November 2025 war Schluss. Nach vier Niederlagen in Folge zog der Klub die Reißleine. Insgesamt stand Stöger in 27 Spielen an der Seitenlinie, 14 davon konnte er gewinnen.