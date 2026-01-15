Celine Dion: Herzzerreißender Tribut an ihren Mann

Dions Worte richten sich direkt an Angélil, mit dem sie zwischen 1994 bis zu seinem Tod verheiratet war: „Mon Amour, zehn Jahre ohne deine Umarmung – und doch spüre ich jeden Tag deine Nähe.“ Auch im Namen der gemeinsamen Kinder – der 24-jährige Sohn René-Charles sowie die Zwillinge Nelson und Eddy (15) – schrieb sie weiter: „Wir vermissen dich mehr, als wir ertragen können, aber du hast uns gelehrt, stark zu sein. Wir lieben dich jeden Tag ein bisschen mehr. Mit jedem Jahr.“