Celine Dion: Herzzerreißender Tribut an ihren Mann

„10 Jahre ohne dich fühlt sich wie ein Tag an, doch jeder Tag wie ein Jahrzehnt.“ Céline Dion postete ein emotionales Tribut an ihren 2016 an Halskrebs verstorbenen Ehemann René Angélil. Die Sängerin lud das Foto eines Flügels hoch, auf dem ein von Sonnenlicht angestrahltes Portrait des Verstorbenen steht.
Dions Worte richten sich direkt an Angélil, mit dem sie zwischen 1994 bis zu seinem Tod verheiratet war: „Mon Amour, zehn Jahre ohne deine Umarmung – und doch spüre ich jeden Tag deine Nähe.“ Auch im Namen der gemeinsamen Kinder – der 24-jährige Sohn René-Charles sowie die Zwillinge Nelson und Eddy (15) – schrieb sie weiter: „Wir vermissen dich mehr, als wir ertragen können, aber du hast uns gelehrt, stark zu sein. Wir lieben dich jeden Tag ein bisschen mehr. Mit jedem Jahr.“
Erstes Date als sie 19 Jahre alt war
Die späteren Eheleute hatten sich kennengelernt, als Céline im Alter von zwölf Jahren bei dem Musiker und Talentmanager Angélil vorsprach. Ihr erstes offizielles Date hatten die beiden, als sie 19 war. Mit ihrer Beziehung gingen sie erst an die Öffentlichkeit, nachdem sie sich 1993 verlobt hatten.
Hier ist der berührende Post von Celine Dion:
Prachtvolle Hochzeit in Montreal
Am 17. Dezember 1994 gaben sie sich in einer prachtvollen Zeremonie in der Notre-Dame-Basilika von Montreal das Jawort. Sohn René-Charles wurde im Jänner 2001 geboren, im Mai 2010 folgten die Zwillinge Nelson und Eddy.
Angélil starb am 14. Jänner 2016 an Kehlkopfkrebs – zwei Tage vor seinem 74. Geburtstag. „René Angélil ist heute Morgen nach einem langen und tapferen Kampf gegen den Krebs in seinem Zuhause in Las Vegas verstorben“, erklärte damals ein Sprecher in einer Stellungnahme. „Die Familie bittet darum, ihre Privatsphäre in dieser schwierigen Zeit zu respektieren.“
