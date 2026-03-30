Südkorea startet gegen Österreich mit allen Stars

Am Samstag waren Son (33), langjähriger Tottenham-Star und aktueller Profi des Los Angeles FC, sowie Lee (25) in Milton Keynes körperlich leicht angeschlagen erst in der zweiten Hälfte eingewechselt worden. „Die Stimmung in der Mannschaft ist nicht optimal“, gab Mainz-Profi Lee Jae-sung Einblicke. „Wir müssen uns auf die Basics konzentrieren, das ist die Erkenntnis aus der letzten Begegnung.“