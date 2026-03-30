Toronto: Historischer Lauf und zweithöchster Sieg

Defensive hat Partie gewonnen

Die Defensive, vor allem vor der Pause, habe die Partie gegen einen unmittelbaren Play-off-Konkurrenten gewonnen, sagte Pöltl weiter. Es sei jedenfalls „ein wichtiger Sieg“ gelungen. Mit einer 42:32-Bilanz sind die Raptors bei noch acht ausstehenden Begegnungen in der regulären Saison weiter Fünfter im NBA-Osten. Die ersten sechs Teams qualifizieren sich direkt für die K.o.-Phase. Am Dienstag wartet eine hohe Hürde. Toronto ist bei den Detroit Pistons und damit beim Spitzenreiter der Eastern Conference zu Gast.